Футбол
Карпин: «В Австрии никаких турнирных задач не ставим»Евро-футбол.ру вчера в 07:29
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на клубном канале в YouTube поделился планами на предсезонный турнир в Австрии.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:41, Вашингтон
Здоровье
Диетолог рассказала о полезных для здоровья жирах
К полезным жирам диетолог отнесла и сало. Оно снижает воспалительные процессы.
Обновлено в 09:40
Политика
ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в среду, 26 июня, полностью отклонила все санкционные поправки в проект резолюции о полномочиях российской делегации.
Обновлено в 12:05
Происшествия
В Подмосковье отравились физраствором девять пациентов больницы
В больнице поселка Ржавки Подмосковья как минимум девять пациентов отравились после того, как им поставили капельницы с физраствором.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова
Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.
Обновлено в 11:54
Происшествия
В Саратове предотвратили теракт
В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
Обновлено в 03:31
Общество
Психотропные вещества нашли в организме Алибасова
Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Политика
Москва потребовала от Киева признать ответственность задержанных моряков по российским законам
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Москва потребовала от Киева признать продолжение судебного преследования моряков, задержанных у берегов Крыма.
Обновлено в 11:38
Происшествия
Суд арестовал московского отравителя
МВД переквалифицировало действия московского отравителя со статьи «Кража» на «Разбой».
Обновлено в 12:22
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Политика
Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о Грузии и России
Член Севета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова советского и грузинского актера Вахтанга Кикабидзе о массовых протестах в Грузии и отношениях с Россией.
Обновлено в 03:26
Происшествия
В Вене произошел взрыв в жилом доме
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Политика
Племянница Скрипаля допустила его сделку с Британией
Спецслужбы Великобритании могут скрывать Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, не допуская к ним российских представителей в течение долгих лет.
Обновлено в 01:18
Происшествия
Медведев поддержал предложение о конфискации авто у пьяных водителей
Ранее в среду Колокольцев на заседании Госсовета, посвященного развитию автомобильных дорог и безопасности дорожного движения, заявил, что владельцы машин, за рулем которых будет находиться пьяный водитель, при конфискации смогут подать к нему регрессный иск.
Обновлено в 10:22
Армия и оружие
Британские истребители Typhoon сопроводили российские военные самолеты
Истребители Typhoon Королевских ВВС Великобритании дважды поднимались в воздух во вторник, 25 июня, с эстонской авиабазы Эмари для сопровождения российских военных самолетов.
Обновлено в 11:09
Здоровье
Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования.
Обновлено в 10:06
Общество
Каждый второй россиянин не отличает ложь от правды
Отличить достоверную информацию от фейков не могут 42% россиян.
Обновлено в 11:38
Происшествия
Двое десантников погибли в Крыму при прыжке в воду с парашютом
В Крыму в ходе учебных прыжков с парашютом погибли двое десантников контрактной службы.
Обновлено в 05:02
Кино
Скончался режиссер и актер Валерий Харченко
Обновлено в 01:28
Технологии
На ЕГЭ школьникам разрешат пользоваться интернетом
На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам школьники смогут искать информацию в интернете.
Обновлено вчера в 23:04
Футбол
РФС утвердил новый формат лимита на легионеров в премьер-лиге
Министр спорта России Павел Колобков подтвердил, что лимит на легионеров в ЧР изменен, в заявке футбольного клуба на сезон должно быть не более 8 иностранных игроков.
Обновлено в 09:14
Армия и оружие
Мэр Горловки попал под обстрел ВСУ в Донбассе
Глава Горловки Иван Приходько попал под обстрел ВСУ в районе поселка Зайцево Донецкой области.
Обновлено в 10:26
Театры
Зрители Мариинского театра пожаловались на замену Пласидо Доминго
Зрители Мариинского театра в Санкт-Петербурге, посетившие 25 июня оперу Джузеппе Верди «Симон Бокканегра», пожаловались в соцсетях на замену артиста, которая прошла без предупреждения.
Обновлено в 11:58
Общество
Уральца оштрафовали за гомофобный комментарий в соцсети
Как сообщили корреспонденту РИА Новости в Сысертском районном суде, где рассматривалось дело, мужчина оставил комментарий под видеороликом, последовавшая затем лингвистическая экспертиза признала это высказывание гомофобным.
Обновлено в 05:06
Религия
РПЦ призвала закрепить за человеческим эмбрионом права
Как отмечается, в церкви разработали проект документа "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия", согласно которому эмбрион является "уникальным развивающимся человеческим существом", и его права должны быть защищены законом.
Обновлено в 08:25
Общество
Ученые предсказали гибель людей от адской жары
Европейские ученые и метеорологи предполагают, что аномальная жара в конце июня 2019 года приведет к гибели тысячи людей, пишет издание The Washington Post.
Обновлено в 11:39
Энергетика
Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином
Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.
Обновлено в 06:01