Футбол
Карпин: «В Австрии никаких турнирных задач не ставим»Евро-футбол.ру вчера в 07:29
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на клубном канале в YouTube поделился планами на предсезонный турнир в Австрии.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 15:42, Вашингтон
Происшествия
Дело московского отравителя передано в ГСУ СК по Москве
Уголовное дело о серии отравлений в Москве с помощью напитков передано из полиции в ГСУ СК по Москве.
Обновлено в 15:00
Армия и оружие
НАТО примет политические и военные меры на случай прекращения ДРСМД
НАТО намерена принять политические и военные меры для усиления своего потенциала сдерживания на случай прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 11:50
Общество
Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования.
Обновлено в 10:06
Политика
В Венесуэле заявили о предотвращении госпереворота
Власти Венесуэлы предотвратили попытку госпереворота, который планировался при участии США, Колумбии и Чили.
Обновлено в 15:25
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России
Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено в 14:28
Авто
Экспертами были названы самые выносливые кроссоверы
По результатам проведенного исследования были названы автомобили с пробегом более 300 000 километров, которые не подвергались серьезному ремонту.
Обновлено в 14:37
Экономика
«Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборов
С 1 июля размер топливного сбора на внутрироссийских рейсах в классе «Эконом» увеличится на 235 руб. — с 2465 до 2700 руб. (на рейсах между Москвой и Якутском — с 3965 до 4200 руб.).
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Роза Сябитова помешала дочери благополучно выйти замуж
Роза Сябитова призналась, что в некоторой степени является виновницей неудачной личной жизни своей дочери Ксении, которая ранее неудачно вышла замуж.
Обновлено в 11:04
Общество
Аномальная жара в Европе может унести тысячи жизней
Эксперты напомнили, что в 2003 году в период аномальной жары в Европе скончались 70 000 человек, в 2018 году в Германии – тысяча жителей, сообщает The Washington Post.
Обновлено в 06:39
Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобили
Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено в 07:55
Экономика
Немецкий производитель электроники Loewe прекращает деятельность
Один из первых в мире производителей телевизоров, немецкая компания Loewe, во вторник, 26 июня, объявил о том, что 1 июля он прекратит деятельность, пишет Suddeutsche Zeitung.
Обновлено в 10:22
Армия и оружие
В ЛНР объяснили отступление украинских военных
Обновлено вчера в 14:00
Политика
В ПАСЕ выдвинули условия возвращения России полномочий
Вернуть полномочия российской делегации предложил в своем докладе комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу, но на определенных условиях, сообщается на сайте РИА Новости.
Обновлено в 10:35
Общество
В России предложили снизить возраст совершеннолетия
В Федеральном агентстве по делам молодежи задумались о снижении возраста совершеннолетия.
Обновлено в 07:22
Кино
Джуди Денч заступилась за Кевина Спейси и Харви Вайнштейна
Обновлено вчера в 23:17
Общество
Психотропные вещества нашли в организме Алибасова
Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Политика
Путин назначил врио главы Ингушетии
Президент России Владимир Путин назначил нового врио президента Ингушетии.
Обновлено в 14:03
Политика
Племянница Скрипаля допустила его сделку с Британией
Спецслужбы Великобритании могут скрывать Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, не допуская к ним российских представителей в течение долгих лет.
Обновлено в 01:18
Шоу-бизнес
Лидер «Кар-Мэн» Сергей Лемох отказался от дочери
Обновлено в 14:48
Технологии
Школьникам на ЕГЭ могут разрешить пользоваться интернетом
Российские школьники смогут пользоваться интернетом во время сдачи ЕГЭ по гуманитарным предметам.
Обновлено в 02:46
Гаджеты
Google потеряет почти миллиард пользователей из-за санкций к Huawei
Huawei озвучила мысль, что хотела бы продолжить сотрудничество с американской компанией, но так как в современных политических реалиях это невозможно, она вынуждена переходить на мобильную операционную систему собственной разработки.
Обновлено в 06:24
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Париматч Премьер
«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в первом матче товарищеского турнира — Кубка Париматч Премьер.
Обновлено в 13:51
Музыка
Трагически погиб бывший гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Обновлено в 04:19
Общество
В Красноярске выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Красноярским выпускникам подарили необычный торт с их фотографиями. Фото кондитерского изделия очень быстро разлетелось по социальным сетям.
Обновлено в 04:47
Общество
Пособие на детей из малообеспеченных семей повысят до 10 тысяч рублей
В России вырастет пособие на детей с полутора до трех лет с 50 рублей до 10 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 14:07
Авто
Ravon сертифицировал седан R3 для России
Вслед за хэтчбеком R2 компания заново сертифицировала в России седан R3.
Обновлено в 05:51
Политика
Зеленский назначил своего «постпреда» в Крыму
«Назначить Кориневича Антона Александровича постоянным представителем президента Украины в автономной республике Крым», — говорится в тексте документа.
Обновлено в 08:28