Футбол

Карпин: «Ростов» должен всегда играть так, как играл со «Спартаком»ТАСС 14:44

Ростов — Спартак
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Александр Гацкан
13′
27′
Роман Зобнин
Сергей Паршивлюк
28′
38′
Зе Луиш
Софьян Ханни
Данил Глебов
45′+1′
Арсений Логашов
56′
Роман Еременко
61′
Алексей Ионов
Элдор Шомуродов
63′
64′
Сальваторе Боккетти
72′
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
77′
Георгий Мелкадзе
Данил Глебов
Александр Зуев
77′
Ивелин Попов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
78′
Элдор Шомуродов
80′
81′
Денис Глушаков
Фернандо
"Ростов" в воскресенье в матче 23-го тура обыграл "Спартак" со счетом 2:1.
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Футболист
Советский и российский футболист, тренер. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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