Футбол
Карпин: «Дело не в схеме, дело в философии, она изменилась»Евро-футбол.ру 09:41
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Экономика
Управляющие компании разнообразят ИИС
Управляющие компании разнообразят ИИС За первое полугодие 2019 года брокеры и управляющие компании выполнили прошлогодний план по открытию индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).
Обновлено в 07:00
Общество
В Хельсинки зафиксирован абсолютный температурный рекорд
В Хельсинки на старейшей метеорологической станции страны Кайсаниеми 28 июля зафиксирована самая высокая температура воздуха за всю историю наблюдений – плюс 31,8 градуса.
Обновлено в 07:20
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
В Петербурге завершился главный военно-морской парад
Главный военно-морской парад с участием кораблей от четырех флотов и Каспийской флотилии ВМФ России завершился в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Правозащитники подсчитали отпущенных из полиции после акции в Москве
В Москве из отделений полиции отпустили не менее 700 человек, задержанных во время несогласованной протестной акции «За честные выборы», следует из данных правозащитного ресурса «ОВД-Инфо» по состоянию на 10:30 воскресенья.
Обновлено в 04:33
Футбол
«Динамо» Киев — «Шахтёр»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч за Суперкубок Украины
Комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч за Суперкубок Украины «Динамо» (Киев) — «Шахтёр».
Обновлено в 11:15
Политика
В Грузии проведут митинг за восстановление отношений с Россией
Организаторы митинга ожидают, что в нём поучаствуют до 30 тыс. человек.
Обновлено в 06:22
Футбол
Оренбург — Зенит 0:2
В матче 3-го тура РПЛ «Оренбург» дома принимал «Зенит». К сожалению для хозяев, им вновь не удалось набрать первые очки в текущем сезоне.
Обновлено в 08:56
Автоспорт
Чемпион «Формулы-1» назвал Квята гонщиком дня на Гран-при Германии
Чемпион «Формулы-1» 2009 года британец Дженсон Баттон высказал мнение, что российский пилот Toro Rosso Даниил Квят стал лучшим гонщиком по итогам Гран-при Германии.
Обновлено в 12:41
Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии
Ракетный удар сил правительства национального единства уничтожил два украинских самолета Ил-76 в Ливии.
Обновлено вчера в 22:20
Авто
Новый Mercedes-AMG C63 может получить полный привод
Чтобы соревноваться с BMW M3, ожидается, что C63 получит значительную прибавку к мощности (до 542 л.с. в версии C63 S). Если AMG этого добьется, то седан сможет выйти из 3,0 секунд на дистанции от 0 до 100 км/ч.
Обновлено в 06:20
Политика
Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру Украины
Союз блогеров Украины опубликовал копию письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курта Волкера, в котором раскрывается факт наличия договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.
Обновлено 26 июля в 06:58
Общество
В Тихом океане сформировался тропический шторм «Эрик»
Тропический шторм "Эрик" сформировался в Тихом океане между побережьем Мексики и Гавайскими островами.
Обновлено в 11:46
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Шоу-бизнес
Ирина Шейк утешилась в компании бывшего мужа Дженнифер Энистон
Поговаривают, что ее избранником стал бывший муж Дженнифер Энистон - актер Джастин Теру.
Обновлено в 10:19
Политика
В Госдуме осудили протест Киева на визит Медведева в Крым
В рабочем визите премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым «нет ничего предосудительного», а комментарии Киева по поводу поездок российских делегаций на полуостров даже в Европе «ничего, кроме улыбки, не вызывают».
Обновлено в 11:56
Общество
Режим ЧС федерального значения предложили ввести в Приамурье
Министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Венглинский предложил ввести режим ЧС федерального значения из-за паводков в регионе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:59
Происшествия
На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника
В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
Шварценеггер, Сталлоне и Лундгрен отказались взрослеть
Звезды боевиков 80-х и 90-х годов прошлого века Арнольд Шварценеггер, Дольф Лундгрен и Сильвестр Сталлоне записали совместное видео, в котором продемонстрировали свое стремление не взрослеть.
Обновлено вчера в 16:15
Авто
Официально подтверждена цена «Русского Гелика» на базе Lada 4x4
Корреспонденты федерального издания отправились для этого на предприятие "Апал", где им подтвердили факт стоимости внедорожника "Сталкер" 1,2 миллиона.
Обновлено в 07:52
Здоровье
Учёные раскрыли главные секреты долголетия
Обновлено в 01:24
Энергетика
FT назвала критически важный для «Северного потока-2» месяц
Россия может сорвать сроки начала поставок газа европейским странам по трубопроводу «Северный поток-2», если в августе не получит разрешение на строительство от Дании, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:30
Общество
Наина Ельцина рассказала о серьезном разговоре с мужем
Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина рассказала о серьезном разговоре, который состоялся у нее с будущим супругом на берегу Волги.
Обновлено в 06:34
Происшествия
В Кузбассе нашли пропавшего в лесу трехлетнего ребенка
Трехлетний ребенок, пропавший в кузбасском лесу при сборе грибов, найден живым, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Обновлено в 11:30
Футбол
ЦСКА — Локомотив 1:0 (2-й тайм)
Впервые в истории Премьер-лиги рефери поставил пенальти, воспользовавшись системой видеопомощи арбитрам (VAR).
Обновлено в 13:16
Культура
Путин поздравил с днем рождения актрису Инну Макарову
Президент отметил, что актрисе удалось создать целую галерею ярких образов. Владимир Путин поздравил с 93-летием актрису Инну Макарову.
Обновлено в 05:51
Общество
В Тулуне началась эвакуация из-за угрозы нового паводка
В Тулуне (Иркутская область) началась эвакуация жителей из-за угрозы дождевого паводка, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 05:56