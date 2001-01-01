Футбол

Карпин: «Дело не в схеме, дело в философии, она изменилась»Евро-футбол.ру 09:41

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Все-таки четыре защитника, а не три центральных как было в прошлом сезоне.
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Валерий Карпин: «В этом году решили изменить философию игры: будем больше прессинговать и атаковать»

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Футболист
Советский и российский футболист, тренер. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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