Футбол
Карпин: «Дело не в схеме, дело в философии, она изменилась»Евро-футбол.ру 09:41
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 10:33, Вашингтон
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.
Обновлено в 07:14
Политика
Киев выразил протест в связи с поездкой Медведева в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой премьера России Дмитрия Медведева в Крым.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мороз переехала в новую квартиру
Обновлено в 05:41
Политика
Зеленского высмеяли за несуществующее государство
Президента Украины Владимира Зеленского высмеяли за упоминание несуществующего государства "Киевская Русь-Украина".
Обновлено в 07:55
Культура
Путин поздравил актрису Макарову с днём рождения
Российский президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму народной артистке СССР Инне Макаровой по случаю её 93-летия.
Обновлено в 05:24
Футбол
«Краснодару» предлагали купить Шюррле. Клуб отказался
Агент игрока Инго Хаспел несколько недель назад предлагал хавбека «быкам», однако руководство клуба отказалось от сделки.
Обновлено в 09:14
Армия и оружие
Сбитые в Ливии украинские Ил-76 перевозили оружие, сообщили СМИ
Как сообщалось ранее, в Ливии при ударе сил правительства национального согласия (ПНС) по аэропорту Аль-Джуфра, который контролирует Ливийская национальная армия Халифы Хафтара, был сбит самолет Ил-76.
Обновлено в 07:40
Общество
В Байкальске из-за паводка обрушился мост
Мэр города Василий Темгеневский рассказал ТАСС, что мост на реке Солзан обрушился из-за паводка.
Обновлено в 09:26
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Политика
Участники встречи в Вене призвали Иран соблюдать СВПД
Ранее замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи по итогам встречи в Вене заявил, что механизм расчётов с Ираном INSTEX, создаваемый в рамках ЕС, пока ещё не работает.
Обновлено в 10:04
Автоспорт
Леклер вылетел с трассы в Германии под дождем
Пилот "Феррари" Шарль Леклер вылетел с трассы во время гонки "Гран-при Германии".
Обновлено в 10:07
Происшествия
Пять поездов задержаны в Иркутской области из-за обвала камней
В Иркутской области в воскресенье, 28 июля, были задержаны четыре поезда дальнего следования, а также пригородный поезд Усть-Илимск – Иркутск.
Обновлено в 04:12
Футбол
Семак назвал матч с «Оренбургом» «нервной игрой»
Как стало известно в воскресенье, 28 июля, наставник петербургского ФК «Зенит» Сергей Семак назвал матч с «Оренбургом» «нервной игрой».
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес
Сын Алибасова скрылся с 20 млн рублей
Обновлено в 09:33
Происшествия
На газопроводе в Коми произошёл пожар
Обновлено в 09:43
Происшествия
Общественные деятели и эксперты о митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму
Попасть в Мосгордуму — значит получить частичный контроль над огромным московским бюджетом.
Обновлено вчера в 16:14
Политика
В Израиле появился гигантский плакат с Путиным
На улицах Израиля в преддверии досрочных парламентских выборов, которые пройдут в сентябре этого года, появились агитационные плакаты с изображением президента России Владимира Путина.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Дмитрия Гудкова снова задержали в Москве
Обновлено в 08:43
Армия и оружие
Испытания израильской ракеты на Аляске показали на видео
Министерство обороны Израиля опубликовало видео испытаний новейшей противоракеты Arrow 3 национальной системы ПРО.
Обновлено в 08:22
Хоккей
СКА одержал волевую победу над «Химиком» в дебютном матче Кудашова
У «Химика», который по ходу матча вел в счете 2:1, отличились Михаил Юньков и Илья Карлин. Сегодня СКА проведет вторую товарищескую игру.
Обновлено в 07:35
Энергетика
Назван решающий месяц для «Северного потока-2»
Россия может не успеть запустить газопровод «Северный поток-2» и сорвать сроки поставок газа по нему, если не получит разрешение на строительство от Дании в августе.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие
С-400 под ударом? СМИ рассказали о «выключателе» лучших систем ПВО в мире
Информационное издание «Правда-ТВ», сообщает о том, что российские системы противовоздушной и противоракетной обороны могут оказаться под ударом американских ракет.
Обновлено в 09:20
Политика
Синод УПЦ создал комиссию по обмену пленными в Донбассе
Синод Украинской православной церкви Московского патриархата создал комиссию по вопросам обмена пленными и освобождения заключенных, сообщает в воскресенье пресс-служба УПЦ.
Обновлено в 09:54
Общество
Наина Ельцина рассказала о серьезном разговоре с мужем
Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина рассказала о серьезном разговоре, который состоялся у нее с будущим супругом на берегу Волги.
Обновлено в 06:34
Общество
В Москве повеет сталинскими холодами
Вторник и среда, 30 и 31 июля, станут самыми холодными днями конца июля в Москве за последние 70 лет со времен советского вождя Иосифа Сталина.
Обновлено в 09:30
Политика
Рябков оценил шансы на встречу Лаврова и Помпео в Таиланде
«Шансов немного, потому что графики не состыкованы, а времени до мероприятия остается совсем мало», — приводит слова Рябкова агентство «РИА Новости».
Обновлено в 10:28
Религия
Патриарх Кирилл возглавил крестный ход в Москве
Обновлено в 06:43
Армия и оружие
Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцев
Министерство обороны России ко дню Военно-морского флота открывает на своем сайте новый раздел с уникальными фотографиями известных флотоводцев, сообщает департамент информации и массовых коммуникация военного ведомства.
Обновлено вчера в 17:14
Общество
В Хельсинки зафиксирован абсолютный температурный рекорд
В Хельсинки на старейшей метеорологической станции страны Кайсаниеми 28 июля зафиксирована самая высокая температура воздуха за всю историю наблюдений – плюс 31,8 градуса.
Обновлено в 07:20