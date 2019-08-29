Футбол

Советский спортСоветский спорт«Карпаты» уволили нападающего после драки с одноклубником

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Уругвайский нападающий Кевин Мендес покинул Карпаты. С ним разорвали контракт после инцидента на тренировке. В двухсторонней игре Мендес травмировал футболиста молодежной команды Карпат, а потом ударил пострадавшего по лицу, когда тот начал высказывать претензии.
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