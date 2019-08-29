Футбол

Советский спортСоветский спорт«Карпаты» уволили нападающего после драки с одноклубником

Уругвайский нападающий Кевин Мендес покинул Карпаты. С ним разорвали контракт после инцидента на тренировке. В двухсторонней игре Мендес травмировал футболиста молодежной команды Карпат, а потом ударил пострадавшего по лицу, когда тот начал высказывать претензии.
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«Карпаты» расторгли контракт с уругвайским хавбеком из-за сломанной им челюсти игроку молодежного состава

Спорт-Экспрессвчера в 09:53

Украинские «Карпаты» выгнали уругвайца Мендеса. Он сломал челюсть одноклубнику и не учил язык

Sport24.ruвчера в 09:20

«Карпаты» разорвали контракт с полузащитником, который сломал челюсть одноклубнику

Матч ТВвчера в 10:08

«Карпаты» разорвали контракт с Мендесом, избившим одноклубника

РИА Новостивчера в 11:16

«Карпаты» разорвали контракт с полузащитником, который сломал челюсть одноклубнику

Sportbox.RUвчера в 10:08

«Карпаты» уволили нападающего после драки с одноклубником

Советский спортвчера в 08:24

Украинский клуб выгнал легионера за стычку с молодым одноклубником

Чемпионатвчера в 09:29
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 00:39, Вашингтон
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BFM.ru 00:00
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На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией

Самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, в ближайшее время прибудет в киевский аэропорт «Жуляны».
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Синоптики объяснили аномальные дожди и паводки в России

Примгидромет объяснил, почему на Приморье обрушились аномальные дожди, а в Сибири - паводки.
Газета.Ru 00:19
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Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru вчера в 22:56
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США отметили общий недостаток российских истребителей

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«Ъ»: заемщикам могут разрешить выкупать собственные долги

Министерство экономического развития РФ предлагает обязать кредитора предлагать заемщику выкупить долг до его передачи третьим лицам, пишет «Коммерсант», ссылаясь на текст поправок к законам, которые подготовило ведомство.
Аргументы и Факты 00:28
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Новым премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук

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Газета.Ru вчера в 11:37
Авто

Новый Kia Sorento впервые засняли на видео

Судя по всему, новый Sorento станет чем-то на подобии Telluride, только меньшего размера.
SpeedMe вчера в 13:56
Экономика

«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги

В России старая модель банкоматов принимала купюры "банка приколов", сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 28 августа в 20:49
Происшествия

В Турции отрицают изъятие органов у 16-летней россиянки

Информация об изъятии органов у 16-летней жительницы Красноярска в клинике «Яшам хастанеси» в турецкой Аланье является клеветой, сообщили директор медучреждения Нуртач Ары в четверг, 29 августа.
Известия вчера в 07:03
Политика

Депутат Верховной рады не смог произнести речь на украинском языке

Депутат Верховной рады Антон Киссе не смог выступить на украинском языке, чем рассмешил народных депутатов.
РБК 00:29
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Дональд Трамп отменил поездку в Польшу

РИА Новости вчера в 21:25
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Минздрав изымает из аптек лекарство от кашля, влияющее на сердце

В России будет изъят из продажи препарат от кашля "Фармаспал", содержащий в своем составе опасное для здоровья вещество фенспирид.
Вести.Ru вчера в 07:47
Происшествия

У сотрудника петербургского детсада нашли туберкулез

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, в детском учреждении после сообщения, пришедшего в эпидемиологическое бюро, у одного из сотрудников был выявлен туберкулез в открытой форме.
Российская газета вчера в 10:43
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Hyundai скоро выпустит свой первый компактвэн

Внешний облик модели пока держится в секрете. Напомним, в 2012 году на моторшоу в Нью-Дели Hyundai презентовала концепт Hexa Space.
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Федора Бондарчука и Евгения Миронова обокрали

Газета.Ru вчера в 07:55
Футбол

У бывшего тренера сборной Испании умерла девятилетняя дочь

Lenta.ru вчера в 16:56
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В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября

В обращении к Голиковой депутат отметил, что у учеников и студентов сейчас очень высокая нагрузка: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего два месяца.
РИА Новости вчера в 20:35
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Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым

Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
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Врачи федеральных медцентров помогут детям на Волге и Оке

Настоящая волна здоровья захлестнет Волгу и Оку. Лучшие врачи страны снова отправляются на теплоходе помогать больным детям.
РЕН ТВ вчера в 11:21
Культура

Скончался актер Александр Числов

Свободная Пресса вчера в 05:37
Происшествия

В Ленобласти ищут пропавшую в лесу шестилетнюю девочку

Сотрудники МЧС, полиция и добровольцы ведут поиски шестилетней девочки, которая пропала в лесу в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.
ТАСС вчера в 10:55
Экономика

Экономика экстерналий: почему низкий рост ВВП дорого обходится России

Прогнозы экономического роста в России вновь пересмотрены в сторону понижения; чиновники предупреждают о приближении рецессии; президент говорит о недостаточном росте доходов населения на шестом году их стабильного снижения.
РБК 00:33
Политика

В России научились разгонять вертолеты до 600 километров в час

В России научились разгонять боевые вертолеты до 600 километров в час, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального конструктора компании "Камов" Сергея Михеева.
Sputnik Таджикистан вчера в 07:40
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Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в Якутии

РБК вчера в 23:46
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Крупные холдинги могут получить в управление региональные аэропорты

Гендиректор холдинга «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский предложил создать единую, совместно с «Новапортом», компанию, которая получит в управление малые региональные аэропорты с пассажиропотоком от 50 до 500 тысяч человек в год, сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.
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Forbes опубликовал список богатейших российских семей

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Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
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Валерия Лебедева о том, как вещатели идут за зрителями в интернет

Попытка крупнейших телеканалов взять под контроль монетизацию своего контента в интернете встретила гораздо более резкое сопротивление, чем можно было ожидать.
Коммерсантъ вчера в 19:23
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Как на Украине собираются получать американский СПГ через Польшу

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что начнёт поставки американского сжиженного природного газа на Украину уже в 2019 году.
RT на русском вчера в 18:25
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