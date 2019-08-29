Футбол
Советский спорт«Карпаты» уволили нападающего после драки с одноклубником
Уругвайский нападающий Кевин Мендес покинул Карпаты. С ним разорвали контракт после инцидента на тренировке. В двухсторонней игре Мендес травмировал футболиста молодежной команды Карпат, а потом ударил пострадавшего по лицу, когда тот начал высказывать претензии.
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«Карпаты» расторгли контракт с уругвайским хавбеком из-за сломанной им челюсти игроку молодежного состава
Спорт-Экспрессвчера в 09:53
«Карпаты» разорвали контракт с полузащитником, который сломал челюсть одноклубнику
Sportbox.RUвчера в 10:08
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, в детском учреждении после сообщения, пришедшего в эпидемиологическое бюро, у одного из сотрудников был выявлен туберкулез в открытой форме.
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Hyundai скоро выпустит свой первый компактвэн
Внешний облик модели пока держится в секрете. Напомним, в 2012 году на моторшоу в Нью-Дели Hyundai презентовала концепт Hexa Space.
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Газета.Ru вчера в 07:55
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Газета.Ru вчера в 06:33
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РЕН ТВ вчера в 11:21
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Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса вчера в 05:37
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В Ленобласти ищут пропавшую в лесу шестилетнюю девочку
Сотрудники МЧС, полиция и добровольцы ведут поиски шестилетней девочки, которая пропала в лесу в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.
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Экономика экстерналий: почему низкий рост ВВП дорого обходится России
Прогнозы экономического роста в России вновь пересмотрены в сторону понижения; чиновники предупреждают о приближении рецессии; президент говорит о недостаточном росте доходов населения на шестом году их стабильного снижения.
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Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в Якутии
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Крупные холдинги могут получить в управление региональные аэропорты
Гендиректор холдинга «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский предложил создать единую, совместно с «Новапортом», компанию, которая получит в управление малые региональные аэропорты с пассажиропотоком от 50 до 500 тысяч человек в год, сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.
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Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
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Как на Украине собираются получать американский СПГ через Польшу
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что начнёт поставки американского сжиженного природного газа на Украину уже в 2019 году.
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