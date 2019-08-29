Футбол
Советский спорт«Карпаты» уволили нападающего после драки с одноклубником
Уругвайский нападающий Кевин Мендес покинул Карпаты. С ним разорвали контракт после инцидента на тренировке. В двухсторонней игре Мендес травмировал футболиста молодежной команды Карпат, а потом ударил пострадавшего по лицу, когда тот начал высказывать претензии.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:33, Вашингтон
Армия и оружие
Трамп назвал космос следующей областью военных действий
Российская газета 17:13
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
Происшествия
Любовь Соболь облили грязью возле ее дома
Известия 06:34
Политика
Валенса осудил Польшу за отказ пригласить Путина на годовщину ВОВ
Валенса заявил о том, что отказываясь приглашать Россию на мероприятия, Польша усугубляет и без того плохие отношения.
RuNews24.ru 15:36
Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru 16:46
Армия и оружие
Бывшие командиры ФАРК в Колумбии заявили, что снова берутся за оружие
Бывшие командиры ФАРК в Колумбии заявили, что снова берутся за оружие и тем самым разрывают мирное соглашение с властями, достигнутое в 2016 году после 50-летней войны.
Российская газета 15:28
Шоу-бизнес
Рита Дакота поцеловала Влада Соколовского на концерте
29-летняя Рита Дакота и 27-летний Влад Соколовский расстались с громким скандалом в прошлом году.
StarHit.ru 18:00
Происшествия
В ДТП BMW и Lamborghini в центре Москвы пострадали два человека
Две легковые машины столкнулись в центре Москвы на улице Большая Грузинская напротив Московского зоопарка, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
РИА Новости 15:43
Футбол
«Локомотив» сыграет с «Ювентусом» и «Атлетико» на групповой стадии ЛЧ
Железнодорожники попали в группу D, где сыграют с туринским «Ювентусом», мадридским «Атлетико» и немецким «Байером».
RT на русском 12:57
Общество
Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю
В будущем, с развитием искусственного интеллекта, люди смогут перейти на 12-часовую рабочую неделю.
Ведомости 03:24
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31
Общество
В затопленном Приморье ввели режим ЧС
Lenta.ru 00:20
Игры
THQ Nordic показала, как выглядит Knights of Honor II: Sovereign
Игромания.ру 16:02
Политика
Новый глава МИД Украины назвал срок урегулирования ситуации в Донбассе
Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко поставил задачу за полгода добиться прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе.
РБК 16:55
Футбол
«Спартак» вылетел из еврокубков после поражения от «Браги»
Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Спартаком» и «Брагой» завершился победой португальского клуба со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
РБК 15:20
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Футбол
Алиссон признан лучшим вратарем Лиги чемпионов прошлого сезона
Бразильский голкипер английского "Ливерпуля" Алиссон признан лучшим вратарем Лиги чемпионов сезона-2018/19.
ТАСС 12:21
Здоровье
Скворцова выступила за минимальную фиксированную зарплату для врачей
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выступила за минимальную фиксированную зарплату для врачей и ограничение на совместительство.
БИЗНЕС Online 10:50
Политика
Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.
РИА Новости 10:41
Хоккей
Жердев подписал контракт с клубом ВХЛ «Рязань»
Двукратный чемпион мира Николай Жердев подписал контракт с клубом Высшей лиги «Рязань».
Спорт-Экспресс 11:04
Наука
Ученые создали «плащ-невидимку», скрывающий объекты от волн воды
Naked Science 26 августа в 20:01
Авто
Фермер построил внедорожный Chevrolet Corvette с 6,2-литровым дизелем
Рэй провел небольшой исследование и выяснил, что 6,2-литровый мотор от большого внедорожника Chevrolet Suburban без особых доработок «встает» на Corvette.
Motor 12:03
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы
Своих соперников узнают два российских клуба - московский ЦСКА и "Краснодар".
ТАСС 18:12
Футбол
«Рома» согласовала сделку по Смоллингу
Сообщается, что «Рома» договорилась о переходе защитника «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга.
Soccer.ru 05:37
Здоровье
Врачи федеральных медцентров помогут детям на Волге и Оке
Настоящая волна здоровья захлестнет Волгу и Оку. Лучшие врачи страны снова отправляются на теплоходе помогать больным детям.
РЕН ТВ 11:21
Здоровье
ВОЗ зафиксировала рост заболеваемости корью в европейских странах
Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зафиксировали резкий рост заболеваемости корью в странах Европы.
Телеканал 360° 12:18
Футбол
Левандовски продлил контракт с «Баварией»
Спорт-Экспресс 10:14
Кино
Первый сезон «Ведьмака» от Netflix может выйти 1 ноября
По словам Альтамаркеса, если создателям удастся завершить процесс постпродакшена к концу октября, выход первого сезона состоится 1 ноября.
Игромания.ру 08:43