Футбол

Советский спортСоветский спорт«Карпаты» уволили нападающего после драки с одноклубником

Уругвайский нападающий Кевин Мендес покинул Карпаты. С ним разорвали контракт после инцидента на тренировке. В двухсторонней игре Мендес травмировал футболиста молодежной команды Карпат, а потом ударил пострадавшего по лицу, когда тот начал высказывать претензии.
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«Карпаты» расторгли контракт с уругвайским хавбеком из-за сломанной им челюсти игроку молодежного состава

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