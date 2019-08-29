Футбол
Советский спорт«Карпаты» уволили нападающего после драки с одноклубником
Уругвайский нападающий Кевин Мендес покинул Карпаты. С ним разорвали контракт после инцидента на тренировке. В двухсторонней игре Мендес травмировал футболиста молодежной команды Карпат, а потом ударил пострадавшего по лицу, когда тот начал высказывать претензии.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:52, Вашингтон
Политика
Кандидат на пост главы МИД Украины назвал условия амнистии в Донбассе
Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поставил задачу за полгода продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
РИА Новости 12:31
Политика
МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:31
Политика
В Госдуме оценили слова Зурабишвили о возобновлении диалога с Россией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев отреагировал на условия возобновления диалога Грузии и России, названные грузинским президентом Саломе Зурабишвили.
RT на русском вчера в 18:13
Футбол
Определились соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов
Петербургский «Зенит» получил в соперники португальскую «Бенфику», французский «Лион» и немецкий «Лейпциг», «Локомотив» осенью сыграет с итальянским «Ювентусом», испанским «Атлетико» и немецким «Байером».
РБК 13:11
Политика
Рада утвердила нового главу СБУ
Верховная рада утвердила Ивана Баканова новым главой Службы безопасности Украины.
Life.ru 13:02
Космос
Российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса
В России прервется традиция космонавтов мочиться на колесо перед стартом в космос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:16
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Наука
Илон Маск предупредил о демографическом коллапсе
Возможно, 1,4 миллиарда человек в Китае может казаться большой цифрой, но в следующие несколько лет это принесёт очень большие проблемы Китаю.
РИА Новости 07:35
Происшествия
Очевидцы сообщили о массовой драке со стрельбой в московском парке
В Марьинском парке Москвы произошла массовая драка со стрельбой.
Известия 13:23
Происшествия
Федора Бондарчука и Евгения Миронова обокрали
Газета.Ru 07:55
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
Происшествия
У сотрудника петербургского детсада нашли туберкулез
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, в детском учреждении после сообщения, пришедшего в эпидемиологическое бюро, у одного из сотрудников был выявлен туберкулез в открытой форме.
Российская газета 10:43
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Политика
Путин предложил повысить зарплату федеральным чиновникам в регионах
Во время беседы Осипов сообщил президенту, что средний уровень зарплаты в регионе составляет 35 тыс. руб. Путин призвал врио губернатора обратить внимание на ситуацию с зарплатами в территориальных подразделениях органов федеральной власти, отметив, что в целом по стране они чаще "ниже часто, чем в региональных органах".
РБК 08:19
Политика
Спикер Рады выключил микрофон говорившему по-русски депутату
Спикер Верховной Рады и лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков отключил микрофон выступавшему на русском языке депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олегу Волошину.
Lenta.ru 13:03
Экономика
Вкладчикам сократят срок возмещения выплаты до одной недели
Вкладчикам могут сократить срок выплаты страхового возмещения до одной недели вместо 14 дней в течение трех-четырех лет.
ФедералПресс 13:15
Происшествия
Жители одного из дворов в Петербурге прогнали мам с детьми
Позже к конфликту присоединились другие местные жители, которые заявили, что чужие дети портят газоны и инвентарь.
Взгляд.ру 13:27
Технологии
Пилотную сеть 5G запустили в Кронштадте
Коммерсантъ 13:25
Политика
Зеленский пригрозил Раде роспуском
Президент Украины Владимир Зеленский дал депутатам Верховной рады один год, чтобы доказать свою эффективность.
РИА Новости 10:07
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Шоу-бизнес
Наргиз обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева
8 августа стало известно, что лейбл MALFA разорвал контракт с Наргиз.
Lenta.ru 10:50
Происшествия
Годовалый малыш пропал из дома в Башкирии
Известия 08:22
Происшествия
В Ленобласти ищут пропавшую в лесу шестилетнюю девочку
Сотрудники МЧС, полиция и добровольцы ведут поиски шестилетней девочки, которая пропала в лесу в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.
ТАСС 10:55
Космос
На МКС сработала аварийная сигнализация
Газета.Ru 10:59
Футбол
Ван Дейк стал лучшим игроком прошлого сезона по версии УЕФА
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2018/19.
Sportbox.RU 13:23
Экономика
РусГидро перенесет запуск ТЭЦ в Советской Гавани на начало 2020 г
Перенос срока не окажет существенного влияния на инвестпрограмму "РусГидро", подчеркнул он.
Интерфакс - Россия 09:57
Экономика
У жителей России снижается доверие к небольшим банкам
Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Кино
Умер французский актер Мишель Омон
Московский Комсомолец 12:14