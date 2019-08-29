Футбол

Советский спортСоветский спорт«Карпаты» уволили нападающего после драки с одноклубником

Уругвайский нападающий Кевин Мендес покинул Карпаты. С ним разорвали контракт после инцидента на тренировке. В двухсторонней игре Мендес травмировал футболиста молодежной команды Карпат, а потом ударил пострадавшего по лицу, когда тот начал высказывать претензии.
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«Карпаты» разорвали контракт с Мендесом, избившим одноклубника

РИА Новости11:16

Украинские «Карпаты» выгнали уругвайца Мендеса. Он сломал челюсть одноклубнику и не учил язык

Sport24.ru09:20

«Карпаты» уволили нападающего после драки с одноклубником

Советский спорт08:24

«Карпаты» расторгли контракт с уругвайским хавбеком из-за сломанной им челюсти игроку молодежного состава

Спорт-Экспресс09:53

«Карпаты» разорвали контракт с полузащитником, который сломал челюсть одноклубнику

Sportbox.RU10:08

«Карпаты» разорвали контракт с полузащитником, который сломал челюсть одноклубнику

Матч ТВ10:08

Украинский клуб выгнал легионера за стычку с молодым одноклубником

Чемпионат09:29
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Кандидат на пост главы МИД Украины назвал условия амнистии в Донбассе

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Возможно, 1,4 миллиарда человек в Китае может казаться большой цифрой, но в следующие несколько лет это принесёт очень большие проблемы Китаю.
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Очевидцы сообщили о массовой драке со стрельбой в московском парке

В Марьинском парке Москвы произошла массовая драка со стрельбой.
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Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан

Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
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У сотрудника петербургского детсада нашли туберкулез

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, в детском учреждении после сообщения, пришедшего в эпидемиологическое бюро, у одного из сотрудников был выявлен туберкулез в открытой форме.
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Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком

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Во время беседы Осипов сообщил президенту, что средний уровень зарплаты в регионе составляет 35 тыс. руб. Путин призвал врио губернатора обратить внимание на ситуацию с зарплатами в территориальных подразделениях органов федеральной власти, отметив, что в целом по стране они чаще "ниже часто, чем в региональных органах".
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Спикер Верховной Рады и лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков отключил микрофон выступавшему на русском языке депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олегу Волошину.
Lenta.ru 13:03
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Вкладчикам сократят срок возмещения выплаты до одной недели

Вкладчикам могут сократить срок выплаты страхового возмещения до одной недели вместо 14 дней в течение трех-четырех лет.
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Жители одного из дворов в Петербурге прогнали мам с детьми

Позже к конфликту присоединились другие местные жители, которые заявили, что чужие дети портят газоны и инвентарь.
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Пилотную сеть 5G запустили в Кронштадте

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Зеленский пригрозил Раде роспуском

Президент Украины Владимир Зеленский дал депутатам Верховной рады один год, чтобы доказать свою эффективность.
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Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
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Наргиз обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева

8 августа стало известно, что лейбл MALFA разорвал контракт с Наргиз.
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Суд Екатеринбурга вернул дело православной активистки в полицию

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В Ленобласти ищут пропавшую в лесу шестилетнюю девочку

Сотрудники МЧС, полиция и добровольцы ведут поиски шестилетней девочки, которая пропала в лесу в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.
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Три ополченца ДНР погибли из-за обстрела со стороны ВС Украины

Газета.Ru 13:43
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На МКС сработала аварийная сигнализация

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Ван Дейк стал лучшим игроком прошлого сезона по версии УЕФА

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2018/19.
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РусГидро перенесет запуск ТЭЦ в Советской Гавани на начало 2020 г

Перенос срока не окажет существенного влияния на инвестпрограмму "РусГидро", подчеркнул он.
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У жителей России снижается доверие к небольшим банкам

Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
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Умер французский актер Мишель Омон

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