Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Карпаты» разорвали контракт с Мендесом, избившим одноклубника

Львовские "Карпаты" разорвали контракт с футболистом команды уругвайцем Кевином Мендесом, избившим одноклубника, сообщается на официальном сайте украинского клуба.
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