Футбол
РИА Новости«Карпаты» разорвали контракт с Мендесом, избившим одноклубника
Львовские "Карпаты" разорвали контракт с футболистом команды уругвайцем Кевином Мендесом, избившим одноклубника, сообщается на официальном сайте украинского клуба.
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Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить переворот
Журналистам удалось заснять, как депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая в здании парламента ведет по смартфону переписку о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
Pravda.Ru 09:58
Общество
Родители учеников сообщают об отмене торжественных линеек в части московских школ
Коммерсантъ вчера в 12:15
Футбол
Спартак — Брага 1:2
Футболисты московского «Спартака» проиграли португальской «Браге» в ответном матче квалификационного раунда play-off Лиги Европы.
Коммерсантъ 15:11
Политика
Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины
Назначенный сегодня на пост премьера Украины Алексей Гончарук представил на рассмотрение Верховный рады состав своего Кабинета министров.
Коммерсантъ 14:16
Политика
Новый глава МИД Украины озвучил условия амнистии в Донбассе
Ранее Вадим Пристайко стал новой главой МИД Украины.
Газета.Ru 14:25
Футбол
Сёмин заявил, что хочет взять реванш у Симеоне в ЛЧ
В прошлом сезоне «Локомотив» и «Атлетико» встретились в 1/8 финала Лиги Европы, тогда подопечные Сёмина по сумме двух матчей проиграли команде Симеоне со счётом 1:8.
RT на русском 14:19
Здоровье
Диетолог назвала три обязательных осенних продукта
Российская газета 02:10
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Здоровье
Челябинские власти опровергли слухи об увольнениях врачей в Трехгорном
Власти Челябинской области опровергли информацию об увольнении нескольких медработников из больницы города Трехгорный.
Российская газета 10:28
Кино
Михаил Ефремов в новом трейлере заменил «Ангелов Чарли»
Актуальные Новости 10:29
Политика
Российские вертолеты разгонят до 600 километров в час
В компании «Камов» нашли способ увеличить скорость боевого вертолета до 600 километров в час и более, передает ТАСС заявление генерального конструктора предприятия Сергея Михеева.
Lenta.ru 08:24
Происшествия
Родители умершей в Турции россиянки заподозрили кражу органов
Ореанда-Новости 01:45
Армия и оружие
Солдаты бундесвера остались без обуви, сообщили немецкие СМИ
В немецкой армии новая проблема, связанная с материальным обеспечением: теперь бундесверу не хватает даже предметов первой необходимости - армейской обуви, пишет газета Die Welt.
Газета.Ru 04:43
Общество
У сотрудника петербургского детсада нашли туберкулез
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, в детском учреждении после сообщения, пришедшего в эпидемиологическое бюро, у одного из сотрудников был выявлен туберкулез в открытой форме.
Российская газета 10:43
Гаджеты
Xiaomi представила «дешевого монстра» Redmi Note 8 Pro и назвала цену
Компания Xiaomi официально представила новую линейку смартфонов Redmi Note 8. Помимо базовой версии, в нее вошла модель Pro.
Российская газета 07:10
Политика
Съеденное Путиным мороженое попало в тройку самых популярных
Сервис Rate&Goods составил список самых популярных в РФ марок мороженого на основании более чем 24 500 оценок и 34 000 отзывов, оставленных примерно 11 тыс. пользователей приложения.
News.ru 11:59
Армия и оружие
СМИ узнали о новой американской версии взрыва в Северодвинске
«Произошедшее не было новым запуском, это была миссия по подъему потерянной при предыдущих испытаниях ракеты», — сказал источник телеканала, который знаком с оценкой американской разведки.
РБК 15:05
Происшествия
Годовалый малыш пропал из дома в Башкирии
Известия 08:22
Происшествия
Пропавшую в лесу в Ленобласти шестилетнюю девочку нашли живой
Спасатели, полицейские и добровольцы нашли шестилетнюю девочку, которая пропала в лесу в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили ТАСС в четверг в региональном ГУ МВД.
ТАСС 13:26
Шоу-бизнес
Исхудавшая Анастасия Волочкова раскрыла секрет стройности
Балерина Анастасия Волочкова выложила в Instagram новый пост. Она поделилась главным секретом худобы.
Дни.ру 12:24
Политика
Гончарук назначен премьер-министром Украины
Верховная рада назначила премьер-министром Украины Алексея Гончарука — его кандидатуру поддержали 290 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Парламентская газета 11:13
Технологии
МТС запустила пилотную зону 5G в Москве
Компания МТС запустила первую пилотную зону в сетях пятого поколения в Москве – она находится на ВДНХ в районе павильона "Умный город".
Газета.Ru 14:24
Армия и оружие
Разработчик рассказал о работе над гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Работа по гиперзвуковой ракете 3М22 "Циркон" ведётся интенсивно, завершится в установленные сроки, заявил журналистам в четверг гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.
РИА Новости 07:24
Армия и оружие
В Сирии и Ираке от ударов коалиции с 2014 года погибли 1313 человек
Число мирных жителей, погибших при ударах коалиции США в Ираке и Сирии с августа 2014 года, составило 1313 человек, говорится в пресс-релизе коалиции во главе США.
РИА Новости 09:57
Общество
Суд Екатеринбурга вернул дело православной активистки в полицию
В Екатеринбурге Орджоникидзевский райсуд не стал рассматривать дело православной активистки Оксаны Ивановой, которая была задержана днём 29 августа.
REGNUM 12:06
Кино
«Мстители 4» установили новый рекорд
Фильм "Мстители 4: Финал" продолжает устанавливать рекорды по всему миру.
Kinonews.ru 04:24
Происшествия
Федора Бондарчука и Евгения Миронова обокрали
Газета.Ru 07:55
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02