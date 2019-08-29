Футбол
Газета.Ru«Карпаты» расторгли контракт с избившим игрока «молодежки» уругвайцем
Последней каплей стало то, что уругваец избил игрока молодежной команды львовского клуба во время тренировки. Мендес сломал юному футболисту челюсть в двух местах. За инцидент полузащитник так и не извинился.
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Новым премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук
Алексей Гончарук утвержден на пост премьер-министра Украины, сообщает ФАН.
Газета.Ru 11:37
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Бывшая невеста Тимати вышла замуж за миллиардера
Еще в апреле Мила Волчек и Алексей Гарбер объявили о своей помолвке, однако сегодня стало известно, что свадьба уже состоялась.
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Медведев и Кикнадзе представят «Зенит» и «Локо» на жеребьевке ЛЧ
«Зенит» находится в первой корзине, а «Локомотив» – в четвертой.
Sports.ru 05:39
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Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
Происшествия
Двое пострадавших под Северодвинском скончались от облучения
Двое пострадавших при взрыве на военном объекте под Северодвинском в Архангельской области погибли от последствий радиационного облучения.
News.ru 10:18
Происшествия
Федора Бондарчука и Евгения Миронова обокрали
Газета.Ru 07:55
Здоровье
В Челябинской области хирурги единственной больницы решили уволиться
Опытный хирург местной больницы с 30-летним стажем, заведующий Станислав Редькин рассказал, что его оклад составляет 7 тысяч 800 рублей, а в Челябинской области врачи имеют оклад по 22 тысячи.
Время Пресс 08:16
Шоу-бизнес
Наргиз обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева
8 августа стало известно, что лейбл MALFA разорвал контракт с Наргиз.
Lenta.ru 10:50
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Армия и оружие
Уникальный истребитель Су-47 показали на МАКС-2019
Палубный истребитель Су-47 "Беркут" впервые выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
Sputnik Литва вчера в 09:35
Армия и оружие
Более 13 тысяч молодых офицеров пополнили ряды ВС России в 2019 году
Более 13 тысяч молодых офицеров пополнили ряды ВС России в 2019 году.
ФАН 07:36
Экономика
«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги
В России старая модель банкоматов принимала купюры "банка приколов", сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 20:49
Экономика
Выручка энергохолдинга «Россети» превысила 500 млрд рублей
Совокупная выручка от реализации продукции холдинга «Россети» за первые шесть месяцев этого года превысила 500 миллиардов рублей.
Transsibinfo 11:45
Происшествия
Годовалый малыш пропал из дома в Башкирии
Известия 08:22
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Кино
Мэттью Макконахи стал профессором Техасского университета
Американскому актеру Мэттью Макконахи официально присвоили звание профессора Техасского университета, сообщает THR.
РИА Новости 04:14
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Армия и оружие
В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с диверсантами
РИА Новости 06:06
Футбол
Откупорит ли «Спартак» «Брагу»: красно-белые встретятся с португальцами в ответном матче отборочного раунда плей-офф Лиги Европы
В четверг, 29 августа, футболисты московского «Спартака» проведут в Москве ответный матч отборочного раунда плей-офф Лиги Европы против «Браги».
Комсомольская правда 27 августа в 12:40
Экономика
США хотят потребовать с Китая имперские долги, пишет Bloomberg
Держатели облигаций имперского Китая предложили президенту США Дональду Трампу потребовать от КНР выплаты по старым долгам, которые были сделаны в период дореволюционного Китая, когда там правил император.
Газета.Ru 11:46
Космос
Российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса
В России прервется традиция космонавтов мочиться на колесо перед стартом в космос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:16
Общество
Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
Онлайн Тамбов.ру 00:50
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Футболист «Тамбова» Гогуа проходит медосмотр для ЦСКА
RT на русском 05:10
Происшествия
Любовь Соболь облили грязью возле ее дома
Известия 06:34
Происшествия
Российский турист погиб в ДТП в Болгарии
82-летний россиянин погиб в результате ДТП в Болгарии. На него наехал туристический автобус. Инцидент произошёл в районе города Несебр.
News.ru 07:16
Политика
Зеленский предложил Раде сократить количество депутатов
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг внес в Верховную раду законопроект о сокращении числа депутатов в высшем законодательном органе страны и закреплении пропорциональной избирательной системы.
ТАСС 09:10