Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Карпаты» расторгли контракт с избившим игрока «молодежки» уругвайцем

Последней каплей стало то, что уругваец избил игрока молодежной команды львовского клуба во время тренировки. Мендес сломал юному футболисту челюсть в двух местах. За инцидент полузащитник так и не извинился.
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