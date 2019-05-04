Хоккей
«Каролина» впервые за 10 лет вышла в финал Восточной конференцииРБК 02:17
«Каролина Харрикейнз» впервые с 2009 года пробилась в финал Восточной конференции в рамках розыгрыша Кубка Стэнли, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги. Во втором раунде плей-офф «Каролина» в серии из четырех матчей обыграла «Нью-Йорк Айлендерс».
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