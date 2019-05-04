«Каролина» впервые за 10 лет вышла в финал Восточной конференцииРБК 02:17

«Каролина Харрикейнз» впервые с 2009 года пробилась в финал Восточной конференции в рамках розыгрыша Кубка Стэнли, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги. Во втором раунде плей-офф «Каролина» в серии из четырех матчей обыграла «Нью-Йорк Айлендерс».

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«Каролина» впервые за 10 лет вышла в финал Восточной конференции

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