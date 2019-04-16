Хоккей

«Каролина» разгромила «Вашингтон» в третьем матче серииREGNUM 00:30

Каролина
Вашингтон
5 – 0
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
вчера
Вашингтон
4 – 3
Каролина
Перерыв
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Встреча завершилась со счётом 5:0. В составе «Каролины» по дублю оформили нападающий Уоррен Фёгеле и защитник Даги Хэмилтон, ещё одну шайбу забросил Брок Макгинн. Таким образом, «Каролина» сократила отставание, счёт в серии стал 2:1 в пользу «Кэпиталз».
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