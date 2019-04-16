Хоккей
«Каролина» разгромила «Вашингтон», счёт в серии 1-2Чемпионат вчера в 22:02
В третьем матче серии первого раунда плей-офф «Каролина Харрикейнз» дома разгромил «Вашингтон Кэпиталз» — 5:0. Счёт в середине первого периода открыл форвард хозяев Уоррен Фёгеле. Во втором игровом отрезке он оформил дубль, ещё одна шайба на счету защитника Даги Хэмилтона.
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Обновлено в 02:18
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Возбуждено дело после гибели двух детей при пожаре в Серпухове
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Обновлено в 04:06
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В Красноярске наказали учительницу, избившую школьниц
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Самый мощный в мире лазер запустят в России
Специалисты Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) закончили сборку камеры взаимодействия самой мощной в мире лазерной установки.
Обновлено в 03:37
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Форвард «Зенита» Дриусси признан лучшим игроком 23-го тура РПЛ
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