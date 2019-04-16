Хоккей
«Каролина» разгромила «Вашингтон», счёт в серии 1-2Чемпионат вчера в 22:02
В третьем матче серии первого раунда плей-офф «Каролина Харрикейнз» дома разгромил «Вашингтон Кэпиталз» — 5:0. Счёт в середине первого периода открыл форвард хозяев Уоррен Фёгеле. Во втором игровом отрезке он оформил дубль, ещё одна шайба на счету защитника Даги Хэмилтона.
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Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
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Экономика
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Обновлено в 00:02
Общество
Воры-карманники чаще орудуют на пяти станциях московского метро
В 2018 году правоохранители зарегистрировали 1175 преступлений, совершенных на станциях и в переходах метро.
Обновлено в 01:36
Политика
Путин направил Макрону телеграмму в связи с пожаром в Нотр-Даме
Президент России Владимир Путин выразил сочувствие своему коллеге Эммануэлю Макрону и всему французскому народу в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери.
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Политика
Надежда Савченко вышла на свободу
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Общество
Опрос показал рекордный уровень одобрения Сталина в России
Обновлено в 07:10
Политика
Суд в Киеве обязал возбудить дело против спикера Рады Парубия
На Украине Соломенский районный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро страны (НАБУ) возбудить дело против спикера украинской Рады Андрея Парубия из-за превышения служебных полномочий.
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Политика
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В Орске перевернулась маршрутная «Газель» с пассажирами
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Гаджеты
«Лаборатория Касперского» обнаружила в Windows новую уязвимость
Специалисты "Лаборатории Касперского" заявили, что в операционной системе Windows обнаружена новая уязвимость, с помощью которой хакеры могут получить контроль над зараженным устройством.
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Политика
Путин потребовал скорее завершить стройку Восточного
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Общество
Правительство предложило расширить программу «Дальневосточный гектар»
Земельные участки предлагается предоставлять в три этапа, с учетом опыта реализации программы на территориях других субъектов, входящих в ДФО, уточняется в материалах правительства.
Обновлено в 05:47
Происшествия
В Подмосковье нашли прикованный к дереву цепью скелет
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От Меган Маркл уволился очередной подчиненный
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Роскомнадзор рассказал, как продвигается блокировка Telegram
Существующая система блокировки не оказывает того воздействия, которая могла бы оказывать.
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Общество
Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ
Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.
Обновлено вчера в 23:12
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Lexus представил свой первый минивэн
Lexus LM стал первым минивэном в модельном ряду марки.
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Происшествия
В Иерусалиме загорелась мечеть Аль-Акса
Огонь вспыхнул в комнате охраны комплекса Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.
Обновлено в 07:54