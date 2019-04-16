Хоккей

«Каролина» разгромила «Вашингтон», счёт в серии 1-2Чемпионат вчера в 22:02

Каролина
Вашингтон
5 – 0
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
вчера
Каролина
Вашингтон
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В третьем матче серии первого раунда плей-офф «Каролина Харрикейнз» дома разгромил «Вашингтон Кэпиталз» — 5:0. Счёт в середине первого периода открыл форвард хозяев Уоррен Фёгеле. Во втором игровом отрезке он оформил дубль, ещё одна шайба на счету защитника Даги Хэмилтона.
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