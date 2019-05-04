Хоккей
«Каролина» пробилась в финал Восточной конференции впервые за 10 летГазета.Ru вчера в 22:45
"Каролина Харрикейнз" впервые за десять лет вышла в финал Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт". В четвертом матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли "Каролина" со счетом 5:2 обыграла "Нью-Йорк Айлендерс" и сделала счет в серии 4 - 0.
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