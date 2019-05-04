Хоккей

«Каролина» пробилась в финал Восточной конференции НХЛРоссийская газета 03:13

Каролина
Айлендерс
5 – 2
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
вчера
Айлендерс
Каролина
Показать детали
Скрыть
Стал известен первый участник финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Им стала "Каролина", победившая в серии второго раунда плей-офф "Нью-Йорк Айлендерс" (4-0).
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Банда придурков» вышла в финал конференции, а Тарасенко в одном шаге от чемпионата мира. Топ-5 дня Кубка Стэнли

Матч ТВ05:01

Свечников поблагодарил болельщиков после выхода «Каролины» в 1/2 финала плей-офф НХЛ

ТАСС02:02

НХЛ. Свечников забросил 3-ю шайбу в плей-офф

Sports.ruвчера в 22:30

Видео матча, в котором «Каролина» выбила «Айлендерс» из плей-офф

Чемпионат04:01

Они выбили команду Овечкина, а теперь вынесли тренера-чемпиона. Главное чудо Кубка Стэнли

Спорт-Экспресс02:15

«Каролина» пробилась в финал Восточной конференции впервые за 10 лет

Газета.Ru03:34

«Каролина» — «Айлендерс» — 5:2. Видеообзор матча Кубка Стэнли с голом Свечникова

Sport24.ru00:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:43, Ашберн
Политика

Порошенко заявил о преимуществах украинского паспорта перед российским

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее количество стран.
Обновлено в 03:34
Происшествия

В Петербурге загадочно погибли двое подростков

В Петербурге с разницей в несколько часов нашли трупы двух подростков. В квартире обнаружили тело 16-летнего юноши.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие

В Израиле засекли пуски 90 ракет из сектора Газа

С территории сектора Газа по Израилю выпущены 90 ракет. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщила Армия Обороны Израиля.
Обновлено в 05:18
Политика

Правительство опровергло родство Медведевой и глав «Мираторга»

Правительство Российской Федерации опровергло сообщения СМИ о наличии каких-либо родственных связей между женой премьер-министра России Светланой Медведевой и главами агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
Обновлено вчера в 05:18
Политика

В Крыму из-за потока украинцев усилен режим работы

Поток пассажиров через границу Украины с Крымом вырос в два-три раза во время праздников.
Обновлено в 06:07
Общество

Короля Таиланда официально короновали

Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.
Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес

Павел Табаков побрился налысо для новой роли

Поклонники увидели его побритым налысо в тюремной форме. Так актер анонсировал съемки в новом фильме, название которого пока не известно.
Обновлено в 06:11
Здоровье

Россияне не могут вернуться домой из Монголии из-за карантина по чуме

Из-за введенного на западе Монголии карантина после случаев заражения чумой почти 17 россиян не могут вернуться на родину.
Обновлено в 05:44
Футбол

Глушаков и Комбаров остались в запасе «Спартака» на матч с «Уралом»

Обновлено в 06:06
Политика

КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»

Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Почти 200 человек сутки не могут вылететь из Дубая в Оренбург

Обновлено в 02:20
Происшествия

В ДТП на Кубани погибли два комика Stand Up

На Кубани в страшном ДТП трассе Белореченск - Нижневеденеевский погибли два комика из телевизионного развлекательного шоу Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 05:11
Общество

Крымско-татарский праздник Хыдырлез собрал более 55 тысяч человек

Национальный крымско-татарский праздник Хыдырлез собрал более 55 тысяч человек, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес

Шеф-редактор шоу «Голос. Дети» госпитализирован с инфарктом

Бородина сообщила, что Подъяпольский находится в реанимации, пока его состояние тяжелое.
Обновлено вчера в 15:01
Политика

Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине

На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено в 04:16
Политика

Зеленский пообщается с лидерами фракций в Раде

Избранный президент Украины Владимир Зеленский встретится с главами фракций в Верховной раде в субботу, 4 мая.
Обновлено в 06:23
Экономика

Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян

Исследование компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса показало, что в минувшем году более 50% россиян сократили свои расходы на развлечения и покупку одежды.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия

В Хабаровском крае загорелись гаражи на площади 1000 «квадратов»

Пламя охватило шесть гаражей и хозяйственные постройки. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров.
Обновлено в 05:21
Политика

В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе»

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес

В больницу к пострадавшей в ДТП певице МакSим пригласили священника

В минувшую пятницу, 3 мая, стало известно, что к известной певице МакSим, пострадавшей в конце апреля в дорожно-транспортном происшествии, пригласили священника.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Военный погиб из-за подрыва боеприпаса на Урале

Пятеро военнослужащих на полигоне в Свердловской области пострадали из-за подрыва боеприпаса, один из них от полученных ранений умер.
Обновлено в 03:41
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору овощей и фруктов

Роспотребнадзор в преддверии лета рассказал, как правильно выбрать овощи и фрукты, рекомендации размещены на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:51
Общество

В МЧС напомнили порядок действий при разбитом градуснике

В МЧС напомнили, что нужно делать, если разбился градусник.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес

Семья Алсу впервые высказалась после скандала на «Голосе. Дети»

Победительница шоу Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова, в СМС-голосовании получила в полтора раза больше голосов, чем ближайший конкурент, а по телефонным звонкам в 18 раз опередила финалиста, занявшего второе место.
Обновлено вчера в 06:27
Политика

США могут начать поставлять газ на Украину

Украинский «Нафтогаз» ведет переговоры с США о поставках газа на Украину, заявил в интервью «Голосу Америки» глава компании Андрей Коболев.
Обновлено вчера в 04:42
Шоу-бизнес

Елизавета II перед свадьбой принца Гарри повоспитывала Меган Маркл

Биограф королевской семьи рассказала о том, как при подготовке к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл Елизавете II пришлось преподать урок бывшей актрисе и фотомодели.
Обновлено в 04:36
Авто

Названы пять рамных внедорожников для трофи-рейда

Стоит еще вспомнить японский Suzuki Jimny — это маленький рамный внедорожник, а за счет короткой колесной базы и коротких свесов на бездорожье показывает удивительные результаты.
Обновлено в 06:25
Игры

Microsoft выпустит пурпуровую версию игровой консоли Xbox One S

Обновлено в 04:33
Кино

В Крыму начались съемки фильма «Гардемарины-4»

В Крыму начались съемки фильма «Гардемарины — 4». Режиссером продолжения популярной исторической трилогии, как и прежде, стала Светлана Дружинина, которая давно мечтала снять новую серию приключений «русских мушкетеров», сообщает Kleo.ru.
Обновлено вчера в 23:11
Политика

Глава Нацсовета Украины по ТВ подал в отставку

Как говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Нацсовета, в июле завершается срок полномочий главы, но причина принятия решения об отставке за два месяца до этого связано с усталостью, стрессом и поступившим предложением о переходе на другую работу.
Обновлено в 05:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Игоревич Свечников
Российский хоккеист
Российский хоккеист, нападающий команды НХЛ «Каролина Харрикейнз». На драфте НХЛ 2018 года был выбран под общим 2-м номером.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное