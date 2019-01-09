Экономика
Ранее господина Гона обвиняли в сокрытии информации о доходах в период с 2010 по 2015 годы. Теперь ему предъявили обвинение в сокрытии информации о доходах в период с 2015 по 2017 и злоупотреблении доверием. Такие же обвинения выдвинуты в отношении бывшего директора Nissan Грега Келли.
Коммерсантъ02:15
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с чего всё началось
Как сообщается, Гона подозревают в том, что в 2008 году он попытался избавиться от убытков на сумму $16,7 млн, которые понесла компания по управлению его личными активами, переписав их на Nissan.RT на русском01:33
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Автоматически обработаны 7173 источника, обновлено в 06:49, Ашберн
Финансы
Сбербанк и ВТБ повышают ставки по ипотеке
В последний раз Сбербанк повышал ставки по ипотеке в октябре 2018 года, тогда они выросли на 0,4-0,6 п.п. Ранее в пресс-службе ВТБ "Интерфаксу" сообщили, что с 1 января текущего года банк повысил ставки по ипотеке на 0,6 п.п. Теперь ставка по кредиту на покупку недвижимости в рамках стандартных программ начинается от 10,1% годовых при наличии комплексного страхования.
Обновлено в 06:16
Финансы
Минфин за три недели закупит валюту почти на 266 млрд рублей
Минфин объявил о планах после четырехмесячного перерыва направить на покупку иностранной валюты 265,8 млрд руб.
Обновлено в 04:42
Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила $62
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $62 за баррель. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено в 03:29
Экономика
The Economist посчитал рубль самой недооцененной валютой
Журнал The Economist счел российскую валюту самой недооцененной в мире.
Обновлено в 01:38
Экономика
На Украине заявили о двукратном сокращении пенсии
За пять лет на Украине более чем в два раза сократились минимальная пенсия и размер прожиточного минимума при стремительном росте коммунальных платежей и цен на продукты.
Обновлено вчера в 19:40
Экономика
Чайка попросил поднять зарплаты прокуроров
Генеральный прокурор России Юрий Чайка предложил поднять зарплату прокурорам. Об этом в пятницу, 11 января, сообщают «Известия».
Обновлено в 04:58
Экономика
Присоединение Бинбанка увеличило долю «ФК Открытие» в ВТБ
Банк «ФК Открытие» нарастил долю в ВТБ на 0,05 п. п. до 14,83% голосующих акций, следует из сообщения банка.
Обновлено в 04:12
Экономика
Банк России получит новые полномочия для блокировки сайтов в интернете
Согласно законопроекту, ЦБ РФ сможет блокировать распространение в интернете информации о финансовых пирамидах, нелицензированных компаниях, а также организациях, маскирующих свои странички под сайты лицензированных финансовых организаций.
Обновлено в 01:50
Экономика
Власти Югры решили подключиться к созданию авиакомпании на базе Utair
Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО, Югра) заинтересованы в том, что базовой авиакомпанией при реализации федерального проекта по увеличению объема региональных перевозок была выбрана Utair, и готовы принять участие в проекте, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент общественных и внешних связей Югры.
Обновлено в 04:34
Экономика
Рост цен на продукты решили скрыть необычным способом
Рост цен на продукты в 2018 году составил 4,7 процента, на непродовольственные товары — 4,1 процента, на услуги — 3,9 процента.
Обновлено вчера в 17:16
Финансы
Международные резервы РФ с 21 по 28 декабря выросли на $0,9 млрд
По состоянию на 21 декабря международные резервы равнялись $466 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $0,9 млрд.
Обновлено вчера в 08:02
Экономика
Экономика России за новогодние праздники лишилась 1,3 трлн рублей
Потери российской экономики из-за простоя производств в новогодние каникулы составили примерно 1,32 трлн рублей (1,25% от прогнозируемого ВВП), подсчитали для «Известий» в РЭУ имени Плеханова.
Обновлено вчера в 17:29
Экономика
Минэкономики предложило создать «песочницы» для тестирования инноваций
Минэкономики предлагает создать экспериментальные правовые режимы для тестирования новых технологий — так называемые «песочницы», сообщает РБК со ссылкой на соответствующий законопроект.
Обновлено в 02:29
Недвижимость
«Яндекс» зафиксировал рост цен на жилье в европейской части России
"Яндекс" зафиксировал рост цен на вторичное жилье в 2018 году в большинстве регионов европейской части России.
Обновлено в 03:47
Экономика
Биткоин обвалился в очередной раз
Очередной обвал курса биткоина привел к тому, что биткоин потерял всю прибыль с начала 2019 года, пишет Regnum.
Обновлено в 05:14