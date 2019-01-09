с чего всё началось

Ранее господина Гона обвиняли в сокрытии информации о доходах в период с 2010 по 2015 годы. Теперь ему предъявили обвинение в сокрытии информации о доходах в период с 2015 по 2017 и злоупотреблении доверием. Такие же обвинения выдвинуты в отношении бывшего директора Nissan Грега Келли.

Финансы Финансы Сбербанк и ВТБ повышают ставки по ипотеке В последний раз Сбербанк повышал ставки по ипотеке в октябре 2018 года, тогда они выросли на 0,4-0,6 п.п. Ранее в пресс-службе ВТБ "Интерфаксу" сообщили, что с 1 января текущего года банк повысил ставки по ипотеке на 0,6 п.п. Теперь ставка по кредиту на покупку недвижимости в рамках стандартных программ начинается от 10,1% годовых при наличии комплексного страхования.

Финансы Финансы Минфин за три недели закупит валюту почти на 266 млрд рублей Минфин объявил о планах после четырехмесячного перерыва направить на покупку иностранной валюты 265,8 млрд руб.

Энергетика Энергетика Стоимость нефти Brent превысила $62 Цена на нефть марки Brent поднялась выше $62 за баррель. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.

Экономика Экономика The Economist посчитал рубль самой недооцененной валютой Журнал The Economist счел российскую валюту самой недооцененной в мире.

Экономика Экономика На Украине заявили о двукратном сокращении пенсии За пять лет на Украине более чем в два раза сократились минимальная пенсия и размер прожиточного минимума при стремительном росте коммунальных платежей и цен на продукты.

Экономика Экономика Чайка попросил поднять зарплаты прокуроров Генеральный прокурор России Юрий Чайка предложил поднять зарплату прокурорам. Об этом в пятницу, 11 января, сообщают «Известия».

Экономика Экономика Присоединение Бинбанка увеличило долю «ФК Открытие» в ВТБ Банк «ФК Открытие» нарастил долю в ВТБ на 0,05 п. п. до 14,83% голосующих акций, следует из сообщения банка.

Экономика Экономика Банк России получит новые полномочия для блокировки сайтов в интернете Согласно законопроекту, ЦБ РФ сможет блокировать распространение в интернете информации о финансовых пирамидах, нелицензированных компаниях, а также организациях, маскирующих свои странички под сайты лицензированных финансовых организаций.

Экономика Экономика Власти Югры решили подключиться к созданию авиакомпании на базе Utair Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО, Югра) заинтересованы в том, что базовой авиакомпанией при реализации федерального проекта по увеличению объема региональных перевозок была выбрана Utair, и готовы принять участие в проекте, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент общественных и внешних связей Югры.

Экономика Экономика Рост цен на продукты решили скрыть необычным способом Рост цен на продукты в 2018 году составил 4,7 процента, на непродовольственные товары — 4,1 процента, на услуги — 3,9 процента.

Финансы Финансы Международные резервы РФ с 21 по 28 декабря выросли на $0,9 млрд По состоянию на 21 декабря международные резервы равнялись $466 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $0,9 млрд.

Экономика Экономика Экономика России за новогодние праздники лишилась 1,3 трлн рублей Потери российской экономики из-за простоя производств в новогодние каникулы составили примерно 1,32 трлн рублей (1,25% от прогнозируемого ВВП), подсчитали для «Известий» в РЭУ имени Плеханова.

Экономика Экономика Минэкономики предложило создать «песочницы» для тестирования инноваций Минэкономики предлагает создать экспериментальные правовые режимы для тестирования новых технологий — так называемые «песочницы», сообщает РБК со ссылкой на соответствующий законопроект.

Недвижимость Недвижимость «Яндекс» зафиксировал рост цен на жилье в европейской части России "Яндекс" зафиксировал рост цен на вторичное жилье в 2018 году в большинстве регионов европейской части России.