Экономика
Ранее господина Гона обвиняли в сокрытии информации о доходах в период с 2010 по 2015 годы. Теперь ему предъявили обвинение в сокрытии информации о доходах в период с 2015 по 2017 и злоупотреблении доверием. Такие же обвинения выдвинуты в отношении бывшего директора Nissan Грега Келли.
Коммерсантъ02:15
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с чего всё началось
Как сообщается, Гона подозревают в том, что в 2008 году он попытался избавиться от убытков на сумму $16,7 млн, которые понесла компания по управлению его личными активами, переписав их на Nissan.RT на русском01:33
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