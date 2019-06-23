Происшествия
Карлоса Гона заподозрили в присвоении более 3 млн долларов RenaultЭкономика сегодня вчера в 21:37
Экс-глава альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон подозревается в присвоении около 3,25 млн долларов. Речь идет о деньгах, которые находились в президентском фонде Renault, использовавшемся для выплаты вознаграждений.
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СМИ: Карлос Гон подозревается в присвоении более $3 млн из средств Renault
RT на русскомвчера в 21:22
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:18, Вашингтон
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