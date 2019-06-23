Происшествия

Карлоса Гона заподозрили в присвоении более 3 млн долларов RenaultЭкономика сегодня вчера в 21:37

Экс-глава альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон подозревается в присвоении около 3,25 млн долларов. Речь идет о деньгах, которые находились в президентском фонде Renault, использовавшемся для выплаты вознаграждений.
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Бывшего главу альянса Renault – Nissan – Mitsubishi заподозрили в еще одном эпизоде присвоения средств компании

Эхо Москвы04:30

СМИ: Карлос Гон подозревается в присвоении более $3 млн из средств Renault

RT на русскомвчера в 21:22

Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн из средств Renault

РБКвчера в 23:54

Карлоса Гона заподозрили в присвоении $3 млн средств Renault

Интерфаксвчера в 23:04

Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн

Газета.Ruвчера в 22:07

СМИ: Карлоса Гона подозревают в присвоении более $3 млн из средств Renault

ТАССвчера в 21:34

Новое обвинение: Карлоса Гона могут опять отправить в тюрьму

Вести.Ru04:13
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:18, Вашингтон
Происшествия

В Грозном у резиденции Кадырова неизвестные напали на сотрудников ДПС

На сотрудников ДПС в Грозном напал вооруженный ножом мужчина.
Обновлено в 13:32
Армия и оружие

Журнал National Interest сообщил о риске ядерной войны

Испытание гиперзвуковой ракеты в Индии на один шаг приближает ядерную войну этой страны с Пакистаном.
Обновлено в 03:55
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Джикия получил приз лучшему игроку «Спартака» в сезоне

Обновлено в 13:58
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Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.
Обновлено в 10:05
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Наталья Рудова высмеяла слухи о своей беременности

Недавно фанаты заговорили о беременности актрисы, но она только высмеяла слухи.
Обновлено в 09:16
Политика

Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике

Актёр Роберт Де Ниро и писатель Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором Россию обвиняют в «атаке на демократию» США.
Обновлено в 11:45
Политика

Жители Тбилиси разочарованы приостановкой турпотока из России

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Обновлено вчера в 00:53
Общество

Сеть кинотеатров в Грузии приостановила показ фильмов на русском языке

В Грузии самая крупная сеть кинотеатров Cavea приостановила показ фильмов на русском языке в знак солидарности к участникам антироссийских акций.
Обновлено в 13:52
Происшествия

Российская певица погибла на Волге

В Самаре певица Юлия Гольдина погибла из-за столкновения катера и лодки на Волге. Как сообщает РИА Новости, ее тело нашли не сразу.
Обновлено в 10:42
Политика

В Чечне пояснили слова Кадырова о расстоянии до Тбилиси в 200 км

Ранее Кадыров заявил, что с тревогой наблюдает за событиями в Грузии, отметив, что Тбилиси и Грозный разделяют «всего 200 км».
Обновлено в 12:16
Общество

Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ

Обновлено в 04:37
Экономика

США обнародовали план по развитию Палестины

Отмечается, что данный план предусматривает возможность привлечения в экономику Палестины $50 млрд, удвоение ВВП страны и снижение в два раза уровня бедности в данном государстве за десять лет.
Обновлено вчера в 12:50
Единоборства

Украинец Сиренко победил россиянина Бахтова

В Претории (ЮАР) состоялся бой, в котором чемпион WBF International Владислав Сиренко победил россиянина Дениса Бахтова.
Обновлено в 11:44
Авто

Новый McLaren GT представят по всей Европе

Известно, что на мероприятиях немецкой компании по всей Европе будут представлены модели 570S 720S Spider и McLaren Senna.
Обновлено в 05:51
Армия и оружие

В Новороссийске представят новейший патрульный корабль ЧФ

На площадке международного военного-технического форума "Армия-2019" в Новороссийске, который пройдет с 28 по 30 июня, представят новый патрульный корабль "Дмитрий Рогачев".
Обновлено в 10:05
Происшествия

Шесть человек задержаны после митинга на проспекте Сахарова в Москве

Участники акции выступали против политических репрессий, произвола полиции, а также за смягчение наркотической статьи и поимки заказчиков дела против журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 13:30
Автоспорт

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После длительного разбирательства стюарды Гран При Франции приняли решение оштрафовать Даниэля Риккардо за события на последнем круге гонки, причём дважды.
Обновлено в 13:51
Армия и оружие

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Два американских летательных аппарата провели разведку у берегов Крыма и над Донбассом.
Обновлено в 14:06
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«Спартак» ведет переговоры о переходе вратаря «Ромы»

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Обновлено в 12:41
Шоу-бизнес

Старшая дочь Меладзе ушла от мужа-иностранца: новая жизнь Инги

28-летняя дочь известного российского певца и композитора Валерия Меладзе Инга рассталась со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева поздравила Валерия Меладзе с днем рождения

Певица Альбина Джанабаева мило поздравила своего супруга Валерия Меладзе с именинами.
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Политика

Грузия начала искать замену российским туристам

Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.
Обновлено в 11:20
Авто

Audi представила кроссовер SQ8 с дизельным мотором

Компания Audi показала новый купе-кроссовер Q8 в спортивной модификации S, оснащенный 4,0-литровым дизельным мотором TDI V8 с двойным турбонаддувом.
Обновлено в 02:12
Футбол

Комбаров рассказал, были ли у него разногласия с Кононовым

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал, жалеет ли он об уходе из московской команды.
Обновлено в 11:05
Происшествия

Умер избитый полицейскими член партии экс-министра обороны Украины

Умер член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" Александр Комарницкий, которого избили полицейские в Виннице, сообщил председатель Винницкой областной организации партии Сергей Гайструк.
Обновлено в 14:08
Политика

Кто стоит за протестами в Тбилиси и какая страна следующая?

Вину за июньские протесты в Тбилиси 2019 года нынешний президент Саломе Зурабишвили возложила на Россию.
Обновлено в 08:19
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В антироссийском демарше в Грузии участвовали два игрока из РФ

Как сообщает РИА "Новости", футбольные майки с лозунгами против "агрессии России" надели футболисты тбилисского "Локомотива", кутаисского "Торпедо" и клуба "Рустави".
Обновлено в 09:19
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Квят: даже без штрафа сложно было бы попасть в очки на Гран-при Франции

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят заявил, что даже без штрафа ему было бы сложно заработать очки на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Франции.
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На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода

В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
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На акции у Гостиного двора задержали двух активистов

В Петербурге полиция задержала активистов движения «Весна», которые устроили несогласованную акцию против арестов политических деятелей у Гостиного двора.
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Карлос Гон
Бразильский бизнесмен
Экс-президент и генеральный директор компаний Renault и Nissan; глава стратегического альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Получил известность после вывода из тяжёлого кризиса компании Nissan.
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