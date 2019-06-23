Происшествия

Карлоса Гона заподозрили в присвоении более 3 млн долларов RenaultЭкономика сегодня вчера в 21:37

Экс-глава альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон подозревается в присвоении около 3,25 млн долларов. Речь идет о деньгах, которые находились в президентском фонде Renault, использовавшемся для выплаты вознаграждений.
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Карлоса Гона заподозрили в присвоении $3 млн средств Renault

Интерфаксвчера в 23:04

Бывшего главу альянса Renault – Nissan – Mitsubishi заподозрили в еще одном эпизоде присвоения средств компании

Эхо Москвы04:30

Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн из средств Renault

РБКвчера в 23:54

В отношении Карлоса Гона готовят новое обвинение

Вести.Ru18:33

Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн

Газета.Ruвчера в 22:07

СМИ: Карлоса Гона подозревают в присвоении более $3 млн из средств Renault

ТАССвчера в 21:34

СМИ: Карлос Гон подозревается в присвоении более $3 млн из средств Renault

RT на русскомвчера в 21:22
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Политика

В Праге около 250 тысяч протестующих потребовали отставки премьера

В Праге около 250 тысяч протестующих потребовали отставки премьера и долларового миллиардера Андрея Бабиша, сообщили организаторы митинга.
Обновлено в 11:42
Общество

В Москве проходит митинг против незаконных преследований журналистов

Самая первая акция в поддержку Ивана Голунова прошла в Москве 12 июня — она не была согласована.
Обновлено в 12:01
Общество

Бриг «Россия» прошел по Неве под алыми парусами

Впервые за много лет символом праздника "Алые паруса" стал корабль под триколором. Имя у парусника говорящее - "Россия".
Обновлено в 18:02
Политика

Песков прокомментировал ситуацию с потерянной запиской для Путина

Путин добавил, что отдал записку, не читая, помощникам, и потом её потеряли.
Обновлено в 08:58
Общество

Богатые при данных: кто сливает конфиденциальную информацию россиян

В 2018 году в мире с атаками «внешних» злоумышленников было связано 21,9% дата-мошенничеств, в России –– 7,9%. Эксперты по информационной безопасности, опрошенные «Известиями», усомнились, что «бумажные» утечки доминируют в общем числе хищений конфиденциальных данных.
Обновлено в 17:01
Происшествия

У берегов Сирии совершена диверсия на пяти нефтепроводах

Обновлено в 16:10
Футбол

Легенды «Реала» обыграли ветеранов «Челси» в благотворительном матче

Обновлено в 17:54
Общество

В США писательница Джудит Кранц скончалась в возрасте 91 года

Известная американская писательница, автор любовных романов "Принцесса Дэйзи" и "Крупинки" Джудит Кранц умерла в возрасте 91 года, сообщает издание Variety.
Обновлено в 18:31
Политика

Грузия начала искать замену российским туристам

Обновлено в 11:20
Политика

СМИ сообщили о планах США ввести новые ограничения против Китая

Администрация американского президента Дональда Трампа может потребовать, чтобы оборудование нового поколения 5G для внутреннего пользования разрабатывалось и производилось за пределами Китая, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.
Обновлено в 16:56
Общество

Дефицит «бюджета»: бесплатных мест в вузах станет меньше на четверть

К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Уснувшую пассажирку оставили одну в закрытом авиалайнере

Обновлено в 17:23
Музыка

Хореографа Алины Загитовой обвинили в плагиате

Американская танцовщица и хореограф ДжоДжо Гомез обвинила коллегу по цеху из команды тренера Этери Тутберидзе в плагиате: по утверждению Гомез, Даниил Глейхенгауз украл ее номер, выдав за собственное творчество для российской фигуристки Алины Загитовой.
Обновлено в 03:23
Происшествия

В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек

В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.
Обновлено в 17:56
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Обновлено в 17:28
Шоу-бизнес

Бари Алибасов плюнул в лицо Андрею Малахову в эфире «России 1»

Обновлено в 01:03
Интернет

«Яндекс» зазвучит на Xiaomi

Компании договариваются о предустановке музыкального сервиса Приложение "Яндекс.Музыка" может стать предустановленным на смартфонах Xiaomi в России.
Обновлено в 18:42
Шоу-бизнес

52-летняя Николь Кидман поразила своим фото топлесс

Актриса озадачила поклонников неожиданным снимком. Фанаты 52-летней Николь Кидман в шоке.
Обновлено в 14:00
Кино

Не стало актера Андрея Харитонова

Обновлено в 17:52
Армия и оружие

Эстония отмечает День победы парадом ополчения

Парад в честь Дня победы на Певческом поле в Таллинне >> Согласно историческим хроникам, 23 июня 1919 года эстонские армия и ополчение разбили войска Ландесвера (балтийского немецкого ополчения) под Вынну (ныне — город Цесис, Латвия).
Обновлено в 03:00
Политика

Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России

Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено вчера в 02:49
Экономика

В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке

Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.
Обновлено в 08:25
Происшествия

МВД установило личность напавшего на полицейского в Грозном

Сотрудники МВД по Чечне установили личность преступника, напавшего в воскресенье на сотрудника полиции в центре Грозного, сообщает ведомство в ночь на понедельник.
Обновлено в 17:53
Политика

В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по Курилам

Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 12:28
Происшествия

На юге Саудовской Аравии человек погиб при обстреле аэропорта хуситами

Восемь человек пострадали при обстреле международного аэропорта в городе Абха на юго-западе Саудовской Аравии, один из них скончался от полученных ранений, сообщил в воскресенье телеканал "Аль-Арабия".
Обновлено в 15:45
Происшествия

В Колпино двухлетний малыш выпал из окна восьмого этажа

Обновлено в 05:57
Политика

Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в Twitter фотографию с советником российского президента Сергеем Глазьевым и комментарием "Придрейфовал" в ответ на характеристику Владимира Путина.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес

Алексей Панин заявил, что пережил операцию по смене пола

Алексей Панин снова эпатирует публику – сегодня актер заявил, что пережил операцию по смене пола.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие

Бандеровские боевики обстреляли из минометов поселок под Горловкой

Обновлено в 14:29
Спорт

Сборная России вышла в лидеры общего зачета Европейских игр

В Минске завершился первый соревновательный день вторых Европейских игр.
Обновлено вчера в 16:18
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Карлос Гон
Бразильский бизнесмен
Экс-президент и генеральный директор компаний Renault и Nissan; глава стратегического альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Получил известность после вывода из тяжёлого кризиса компании Nissan.
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