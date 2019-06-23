Карлоса Гона заподозрили в присвоении более 3 млн долларов RenaultЭкономика сегодня вчера в 21:37

Экс-глава альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон подозревается в присвоении около 3,25 млн долларов. Речь идет о деньгах, которые находились в президентском фонде Renault, использовавшемся для выплаты вознаграждений.

Карлоса Гона заподозрили в присвоении более 3 млн долларов Renault

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