Происшествия

Карлоса Гона заподозрили в присвоении более 3 млн долларов RenaultЭкономика сегодня вчера в 21:37

Экс-глава альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон подозревается в присвоении около 3,25 млн долларов. Речь идет о деньгах, которые находились в президентском фонде Renault, использовавшемся для выплаты вознаграждений.
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Бывшего главу альянса Renault – Nissan – Mitsubishi заподозрили в еще одном эпизоде присвоения средств компании

Эхо Москвы04:30

СМИ: Карлоса Гона подозревают в присвоении более $3 млн из средств Renault

ТАССвчера в 21:34

Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн из средств Renault

РБКвчера в 23:54

Карлоса Гона заподозрили в присвоении $3 млн средств Renault

Интерфаксвчера в 23:04

Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн

Газета.Ruвчера в 22:07

Новое обвинение: Карлоса Гона могут опять отправить в тюрьму

Вести.Ru04:13

СМИ: Карлос Гон подозревается в присвоении более $3 млн из средств Renault

RT на русскомвчера в 21:22
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Происшествия

Конфликт Алибасова с диетологом попал на видео

Обновлено в 05:45
Энергетика

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Происшествия

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила за поддержание потока туристов из России, которым запретили авиаперелеты в страну.
Обновлено вчера в 22:19
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Путин рассказал, от чего зависит конечный успех работы властей

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Политика

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Обновлено вчера в 00:27
Происшествия

400 пилотов потребовали с Boeing миллионы долларов

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Обновлено в 01:52
Общество

В России начались акции против фабрикации уголовных дел

На Дальнем Востоке прошли акции протеста «Общество требует справедливости» против фабрикации уголовных дел, организованные на фоне дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщается в Facebook Профсоюза журналистов и работников СМИ.
Обновлено в 05:37
Общество

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В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
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Армия и оружие

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Британские морпехи устроили пьяный дебош на корабле во время учений в Балтийском море.
Обновлено в 06:08
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину

История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено вчера в 12:30
Космос

Строительство второй очереди космодрома Восточный показали на видео

На космодроме Восточный полном ходом идет строительство его второй очереди.
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Игроки некоторых грузинских футбольных клубов вышли на матч 19-го тура национального чемпионата в майках, на которых написаны антироссийские лозунги, сообщает 23 июня «Грузия Online».
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Потерянные кошельки с крупными деньгами возвращают владельцам чаще

Потерянные кошельки и бумажники с крупными денежными суммами возвращают их владельцам чаще.
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Происшествия

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В конце следующей недели в столичном регионе выпадет треть от месячной нормы осадков, а температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
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ВКС России получили два новейших вертолета Ми-28НМ

Воздушно-космическим силам Российской Федерации были переданы два новейших вертолета Ми-28НМ, еще шесть машин должны поступить в ВКС в течение следующего года.
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Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца

Обновлено вчера в 20:25
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Карлос Гон
Бразильский бизнесмен
Экс-президент и генеральный директор компаний Renault и Nissan; глава стратегического альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Получил известность после вывода из тяжёлого кризиса компании Nissan.
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