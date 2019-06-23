Происшествия
Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн из средств RenaultРБК вчера в 23:54
Прокуратура Токио заподозрила бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в присвоении около $3,25 млн из фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений. Об этом сообщает Asahi Shimbun.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ: Карлос Гон подозревается в присвоении более $3 млн из средств Renault
RT на русскомвчера в 21:22
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 20:29, Вашингтон
Футбол
Грузинские футболисты вышли на поле в антироссийских футболках
Обновлено в 19:49
Кино
Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
Обновлено в 17:24
Кино
Путин поприветствовал участников фестиваля телефильмов «Утро Родины»
Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников Второго фестиваля телевизионных художественных фильмов "Утро Родины" и отметил, что такие форумы популяризуют российский кинематограф, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 04:31
Общество
Телеведущая и врач Елена Малышева назвала лучшую диету
Телеведущая и заслуженный врач России Елена Малышева высказала мнение о лучшей диете в мире. Она назвала лучшей средиземноморскую диету.
Обновлено в 05:00
Общество
Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за нашествия крыс
Королева Великобритании Елизавета II была вынуждена покинуть свою резиденцию — Букингемский дворец — из-за нашествия крыс и мышей.
Обновлено в 15:44
Футбол
Аргентина обыграла Катар и вышла в четвертьфинал Кубка Америки
Сборная Аргентины по футболу в заключительном туре группового этапа Кубка Америки смогла обыграть сборную Катара и вышла в плей-офф.
Обновлено в 18:51
Происшествия
Казино сына Тельмана Исмаилова арестовали из-за долгов отца
Тельман Исмаилов много лет назад получил кредиты в БМ-банке, который принадлежит ВТБ, на общую сумму свыше 230 миллионов долларов.
Обновлено в 20:13
Общество
Умерла писательница Джудит Кранц
Американская писательница, автор любовных романов Джудит Кранц умерла на 92-м году жизни.
Обновлено в 19:27
Общество
Названы самые свободные от наркотиков регионы России
Самыми свободными от наркотиков регионами оказались Нененцкий автономный округ(НАО), Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 17:31
Общество
Дефицит «бюджета»: бесплатных мест в вузах станет меньше на четверть
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м.
Обновлено в 17:01
Экономика
Россияне стали чаще жаловаться на микрокредитные компании
Число претензий граждан к микрофинансовым и микрокредитным компаниям за пять месяцев этого года увеличилось в 1,7 раза (912 исков против 523 в 2018-м).
Обновлено в 14:30
Экономика
В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке
Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.
Обновлено в 08:25
Политика
Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну
Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну.
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия
Психически нездоровый мужчина убил трех человек в Башкирии
В деревне Ибрагимово, расположенной в Кармаскалинском районе Башкирии, полицейские застрелили психически нездорового мужчину, который убил трех человек, а также ранил еще двоих.
Обновлено в 19:45
Здоровье
Врач рассказал, чем могут быть опасны яблоки и груши для аллергиков
Яблоки, груши, фрукты с косточками и лесные орехи могут быть опасны для людей, страдающих аллергией на пыльцу, так как эти продукты провоцируют перекрестную аллергию и вызывают оральный синдром, сообщила заведующая консультативно-диагностическим отделением аллергологии и иммунологии центра аллергологии и иммунологии городской клинической больницы №52 Москвы Елена Бобрикова.
Обновлено в 20:14
Экономика
Развал СССР спас атмосферу Земли, рассказали ученые
Ученые из 5 стран заявили о пользе для атмосферы Земли от развала СССР.
Обновлено в 18:24
Политика
В правительстве назвали условия сохранения транзита газа через Украину
Действующий контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает в 2019 году.
Обновлено в 19:22
Шоу-бизнес
Алексей Панин заявил, что пережил операцию по смене пола
Алексей Панин снова эпатирует публику – сегодня актер заявил, что пережил операцию по смене пола.
Обновлено в 08:46
Недвижимость
Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой
Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК.
Обновлено в 05:04
Общество
Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.
Обновлено в 18:47
Политика
Подсчитаны потери из-за прекращения авиасообщения в Грузию
Официально российские авиакомпании не прокомментировали возможные потери от запрета полетов в Грузию, однако, по данным источника издания, они будут достаточно серьезными.
Обновлено в 20:22
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину
История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено вчера в 12:30
Футбол
«Спартак» интересуется голкипером «Ромы»
Журналист Маттео Моретто утверждает, что "Спартак" заинтересовался голкипером молодёжного состава "Ромы" Андреа Романьоли.
Обновлено в 13:44
Происшествия
Полиция установила личность напавшего на полицейского в Грозном
Сотрудникам правоохранительных органов Чечни удалось установить личность мужчины, ранившего полицейского и сотрудника Росгвардии в Грозном в воскресенье.
Обновлено в 17:57
Политика
Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Путешествия
Booking.com определил самые гостеприимные страны мира
Обновлено 21 июня в 07:48
Энергетика
Угольщики снижают добычу планов
КТК реагирует на конъюнктуру рынка Угольные компании начали сокращать годовые планы по добыче на фоне резкого падения цен на европейском направлении экспорта.
Обновлено в 18:42
Политика
Nikkei: Япония снимет запрет на поставки курятины из России
Запрет на импорт российского мяса курицы будет снят не раньше 2020 года, отмечает Nikkei.
Обновлено в 20:03