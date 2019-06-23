Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн из средств RenaultРБК вчера в 23:54

Прокуратура Токио заподозрила бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в присвоении около $3,25 млн из фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений. Об этом сообщает Asahi Shimbun.

Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн из средств Renault

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