Происшествия

Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн из средств RenaultРБК вчера в 23:54

Прокуратура Токио заподозрила бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в присвоении около $3,25 млн из фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений. Об этом сообщает Asahi Shimbun.
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Бывшего главу альянса Renault – Nissan – Mitsubishi заподозрили в еще одном эпизоде присвоения средств компании

Эхо Москвы04:30

Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн

Газета.Ruвчера в 22:07

Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн из средств Renault

РБКвчера в 23:54

Карлоса Гона заподозрили в присвоении $3 млн средств Renault

Интерфаксвчера в 23:04

Новое обвинение: Карлоса Гона могут опять отправить в тюрьму

Вести.Ru04:13

СМИ: Карлоса Гона подозревают в присвоении более $3 млн из средств Renault

ТАССвчера в 21:34

СМИ: Карлос Гон подозревается в присвоении более $3 млн из средств Renault

RT на русскомвчера в 21:22
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 17:16, Ашберн
Политика

«Грады» уничтожили самолет-гигант «Руслан»

Обновлено в 15:28
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В СКР прокомментировали гибель мужчины после драки в Нижних Сергах

«Согласно результатам вскрытия тела умершего, проведенного судебным медицинским экспертом, причиной смерти явилось сердечное заболевание, а не какие-либо действия со стороны постороннего лица», — передает слова представителя Следственного комитета издание.
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Авторынок России занял 12-е место в мире

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Авто

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В начале 2000-х исключением стала компания Baijah Automotive, запустившая мелкосерийный выпуск моделей УАЗ для рынка Германии.
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Обновлено в 17:11
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В Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище прошли 138 выпуск молодых офицеров и десятый выпуск прапорщиков.
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Футбол

Легенды «Реала» сыграли с легендами «Челси» в Мадриде

В Мадриде сошлись легенды «Реала» и «Челси». И устроили звездопад и голевую феерию.
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Происшествия

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В Грозном уничтожен бандит, напавший на сотрудников ДПС, сообщил «Интерфаксу» источник в СКФО.
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Общество

Ilta-Sanomat (Финляндия): в финских домах с советскими военнопленными обычно обращались хорошо (Ilta-Sanomat)

С советскими военнопленными, занятыми у финнов на сельскохозяйственных работах, часто обращались лучше, чем предписывали строгие правила.
Обновлено вчера в 17:01
Общество

В Москве проходит митинг против незаконных преследований журналистов

Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес

Бари Алибасов плюнул в лицо Андрею Малахову в эфире «России 1»

Обновлено в 01:03
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Тюленей научили петь мелодию из «Звездных войн»

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Обновлено вчера в 17:51
Шоу-бизнес

Екатерина Климова высказалась о разводе с Гелой Месхи

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Политика

На выборах мэра Стамбула победил кандидат от оппозиции Имамоглу

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В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Происшествия

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Британским специалистом в области геронтологии Обри Ди Греем названы рекомендации для увеличения продолжительности жизни как минимум на 10 лет.
Обновлено в 17:10
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«Оккупанты, денег дайте»: что в Грузии говорят россиянам

В Грузию приезжали миллион двести тысяч туристов в год.
Обновлено в 05:28
Политика

Кинотеатры Грузии приостановили показ фильмов на русском языке

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Обновлено в 12:51
Музыка

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

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Обновлено вчера в 17:41
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Дзюба призвал прислушаться к словам Лунева

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«ПСЖ» отказался продавать Неймара «Барселоне»

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Вышел бесплатный платформер про Черепашек-ниндзя

Проект в классическом жанре beat-em-up встречает графикой в стиле ретро и музыкой из оригинальных игр.
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Политика

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Многие страны Совета Европы выступили за принятие проекта резолюции, открывающей России возможность участия в июньской сессии ПАСЕ, сообщил РИА Новости накануне голосования глава одной из политгрупп ассамблеи Тини Кокс.
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Происшествия

Уроженку России обнаружили мертвой в США

Служащая Национальной гвардии США, уроженка России Алла Аушева обнаружена мертвой в своем доме в Нью-Йорке.
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Экономика

В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке

Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.
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Футбол

Женская сборная Камеруна обвинила ФИФА в расизме

На женском чемпионате мира сборная Камеруна обвинила судей матча против Англии и ФИФА в расизме.
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Карлос Гон
Бразильский бизнесмен
Экс-президент и генеральный директор компаний Renault и Nissan; глава стратегического альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Получил известность после вывода из тяжёлого кризиса компании Nissan.
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