Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн из средств RenaultРБК вчера в 23:54

Прокуратура Токио заподозрила бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в присвоении около $3,25 млн из фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений. Об этом сообщает Asahi Shimbun.

Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн из средств Renault

Политика Киев выдвинул Москве ультиматум по инциденту в Керченском проливе Трибунал постановил, что Россия должна освободить моряков и вернуть суда, задержанные после провокации в Керченском проливе.

Политика Очень много некомфортных вопросов: Песков опроверг домыслы западных СМИ Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию, которая появилась в ряде западных СМИ, о том, что вопросы для "Прямой линии" с президентом готовят специально обученные люди их структур ФСБ.

Футбол «Барселоне» предложили вернуть Дани Алвеса Фланговый защитник Дани Алвес, объявивший об уходе из "ПСЖ", может вернуться в каталонскую "Барселону", сообщает в "Твиттере" журналист Херард Ромеро.

Армия и оружие Опубликовано видео первого применения новой ракеты для Ми-28НМ Телеканал «Звезда» опубликовал видео первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолёта Ми-28НМ.

Политика Кто стоит за протестами в Тбилиси и какая страна следующая? Вину за июньские протесты в Тбилиси 2019 года нынешний президент Саломе Зурабишвили возложила на Россию.

Футбол Игроки чемпионата Грузии вышли на матчи в антироссийских футболках Игроки трех грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура национального первенства в футболках с лозунгами, направленными против политики России, сообщает «Грузия Online».

Общество Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".

Происшествия Россиянин напал на бригаду скорой помощи В Челябинске мужчина напал на сотрудников скорой помощи, которые приехали к нему. Об этом сообщает издание Ura.ru.

Происшествия В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.

Происшествия В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.

Шоу-бизнес Дочь Меладзе ушла от мужа-иностранца Как стало известно СМИ, 28-летняя Инга ушла от своего мужа - марокканского журналиста Нури Вергезе.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева показала первые шаги своей подросшей дочери Лера Кудрявцева показала первые шаги своей подросшей дочери Маши. Поклонники восхитились маленькими победами девочки.

Авто Названы регионы с самыми дешевыми подержанными машинами Более дешевые подержанные авто, стоимость которых в среднем 313,2 тысячи рублей, автомобилисты могут приобрести в Курганской области, Алтае и Новгороде.

Энергетика На Украине заявили о критическом дефиците газа Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.

Политика Песков рассказал, что Путин пользуется интернетом Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что глава государства Владимир Путин пользуется интернетом, но не находится в сети постоянно.

Шоу-бизнес Гузеева рассказала о мучениях из-за жесткой диеты Гузеева рассказала своим подписчикам, что отправилась на рынок, чтобы найти продукты, которые ей не надоели.

Политика Миронов призвал ввести санкции против Грузии По мнению парламентария, действенным ответом на события в грузинской столице станут экономические санкции в отношении Тбилиси, прежде всего в части поставок сельскохозяйственной продукции.

Экономика В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.

Политика Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина о нем Председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин опубликовал в воскресенье в твиттере свое фото с советником президента России Сергеем Глазьевым и комментарием "Придрейфовал" в ответ на характеристику Владимира Путина.

Авто Посмотрите, как выглядел бы среднемоторный Dodge Viper Независимый автомобильный дизайнер Абимелек Ареллано решил замахнуться на американский спорткар Dodge Viper и сделал ему операцию по трансплантации «сердца» --- к сожалению, лишь на экране компьютера.