Происшествия
Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн из средств RenaultРБК вчера в 23:54
Прокуратура Токио заподозрила бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в присвоении около $3,25 млн из фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений. Об этом сообщает Asahi Shimbun.
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СМИ: Карлос Гон подозревается в присвоении более $3 млн из средств Renault
RT на русскомвчера в 21:22
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