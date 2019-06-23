Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн из средств RenaultРБК вчера в 23:54

Прокуратура Токио заподозрила бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в присвоении около $3,25 млн из фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений. Об этом сообщает Asahi Shimbun.

Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн из средств Renault

Футбол Каррера может продолжить карьеру в Иране Массимо Каррера тренировал Спартак в 2016 - 2018 годах.

Космос NASA обнаружило возможные признаки жизни на Марсе Марсоход NASA Curiosity обнаружил на поверхности планеты высокое содержание метана, что может свидетельствовать о существовании микроорганизмов на планете.

Армия и оружие О риске ядерной войны предупредил National Interest Журнал The National Interest предупредил о риске ядерной войны между Индией и Пакистаном.

Политика Си Цзиньпин примет участие в саммите G20 Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в саммите G20 в Осаке, передает РИА "Новости".

Политика В Китае объяснили отказ Трампа бомбить Иран «эффектом Путина» Президент США Дональд Трамп передумал наносить военный удар по Ирану из-за «эффекта (президента РФ Владимира) Путина».

Политика Президент Грузии вступилась за российских туристов Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.

Политика Ким Чен Ын получил письмо от Трампа Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил письмо от президента США Дональда Трампа.

Хоккей НХЛ повысила потолок зарплат до $ 81,5 млн Национальная хоккейная лига увеличила потолок зарплат. В следующем сезоне он составит $ 81,5 млн, сообщает официальный сайт лиги.

Единоборства WBO объявила Усика обязательным претендентом в тяжелом весе Последний бой Усик провел в ноябре прошлого года. Тогда украинец нокаутировал Тони Белью.

Авто УАЗ показал неизвестные версии «Хантера» Baijah Taigah выпускались в самых разных исполнениях: от хорошо знакомой нам экспедиционной версии до кабриолета и даже специальной модификации для нужд миротворцев ООН.

Шоу-бизнес Дочь Валерия Меладзе сбежала от мужа-иностранца Дочь российского певца Валерия Меладзе Инга рассталась со своим мужем - марокканским журналистом Нури Вергезе.

Общество Гениатулин: Михалёв искренне любил Читу Анатолий Михалёв родился 28 марта 1948 года в Чите, которой он в результате руководил в разных должностях 20 лет.

Политика Певец Валерий Меладзе оценил отношения России и Грузии Братские отношения, которые строились между Россией и Грузией на протяжении многих веков, нельзя разрушить в один день.

Армия и оружие США по указу Трампа провели кибератаку на ракетные системы Ирана Президент США Дональд Трамп одобрил кибератаку на иранские компьютерные системы по управлению запуском ракет после того, как Тегеран сбил американский беспилотник, пишет The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

Единоборства Артём Лобов выиграл бой против Малиньяджи Бывший боец смешанного стиля Артём Лобов одержал победу в бое против экс-чемпиона мира по боксу американца Пола Малиньяджи на турнире по кулачным боям Bare Knickle FC.

Общество Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие В ЛНР заявили о трёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские силовики в течение суток три раза обстреляли территорию ЛНР.

Общество Отказ от пакетов и кофейных стаканчиков: как экохайп приходит в Томск Экологичная упаковка в виде холщовых мешочков и крафт-бумаги, походы в магазины с многоразовой авоськой или в кофейню со своим стаканчиком – новые тренды, которые с каждым годом становятся популярней.

Политика Жителям России запретили летать в Грузию Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.

Общество В США отметили 82-ю годовщину перелета Чкалова через Северный полюс Праздничная церемония в честь 82-й годовщины первого в истории беспосадочного трансполярного перелета из Советского Союза в США, совершенного экипажем под руководством Валерия Чкалова, прошла в субботу в Музее авиации Пирсона в американском городе Ванкувер при участии посла России в США Анатолия Антонова.

Экономика США обнародовали план по развитию Палестины Отмечается, что данный план предусматривает возможность привлечения в экономику Палестины $50 млрд, удвоение ВВП страны и снижение в два раза уровня бедности в данном государстве за десять лет.

Наука Шимпанзе впервые застали за поеданием пресноводных крабов Ученые зарегистрировали в джунглях Гвинеи первый случай поедания шимпанзе пресноводных крабов, говорится в статье, опубликованной в Journal of Human Evolution.