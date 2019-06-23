Экономика
Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн из средств RenaultРБК вчера в 23:54
Прокуратура Токио заподозрила бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в присвоении около $3,25 млн из фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений. Об этом сообщает Asahi Shimbun.
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СМИ: Карлос Гон подозревается в присвоении более $3 млн из средств Renault
RT на русскомвчера в 21:22
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Обновлено вчера в 23:51
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Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в работе 14-й встречи группы G-20 в Осаке.
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Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане
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Минобороны рассекретило потери СССР при освобождении Польши
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Авто
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