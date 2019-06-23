Происшествия
Карлоса Гона заподозрили в присвоении $3 млн средств RenaultИнтерфакс вчера в 23:04
Прокуратура Токио подозревает бывшего главу альянса Renault – Nissan – Mitsubishi Карлоса Гона в присвоении около $3,25 млн из фонда Renault, предназначенного на выплату вознаграждений, пишет Asahi Shimbun Digital.
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СМИ: Карлос Гон подозревается в присвоении более $3 млн из средств Renault
RT на русскомвчера в 21:22
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Обновлено вчера в 14:43
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Западные эксперты поведали, почему Россия пытается снизить свою зависимость от доллара и увеличивает свой золотовалютный фонд, пишет «ПолитРоссия».
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По уточненным данным министерства здравоохранения Тверской области, четверо пострадавших - трое детей и взрослый - направлены в тверские учреждения здравоохранения вертолетом санавиации Ми-8.
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Решил не заморачиваться: О «ленивом» методе «развода» водителей на деньги рассказали в сети
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Обновлено вчера в 12:00
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Ранее сообщалось, что начальник штаба эфиопской армии Сеаре Меконнен получил огнестрельное ранение в ходе совершённого нападения.
Обновлено в 03:27
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В одиннадцати городах России пройдут акции против политических репрессий.
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Антироссийский демарш грузинских футболистов
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Обновлено в 03:34
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Армия и оружие
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Телеканал «Звезда» опубликовал видео первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолёта Ми-28НМ.
Обновлено в 02:54
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