Происшествия

Карлоса Гона заподозрили в присвоении $3 млн средств RenaultИнтерфакс вчера в 23:04

Прокуратура Токио подозревает бывшего главу альянса Renault – Nissan – Mitsubishi Карлоса Гона в присвоении около $3,25 млн из фонда Renault, предназначенного на выплату вознаграждений, пишет Asahi Shimbun Digital.
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Против Карлоса Гона могут выдвинуть новые обвинения, пишут СМИ

РИА Новости00:34

Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн из средств Renault

РБКвчера в 23:54

СМИ: Карлоса Гона подозревают в присвоении более $3 млн из средств Renault

ТАССвчера в 21:34

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Известиявчера в 22:13

Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн

Газета.Ruвчера в 22:07

Карлоса Гона подозревают в присвоении трех миллионов из средств Renault

Вести.Ruвчера в 22:16

СМИ: Карлос Гон подозревается в присвоении более $3 млн из средств Renault

RT на русскомвчера в 21:22
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Впервые День балалайки отметили в 2008 году. В этот день теперь принято устраивать различные концерты народной музыки.
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Пес спас новорожденную девочку в Санкт-Петербурге

Пес спас новорожденного ребенка в Санкт-Петербурге после того, как девочку оставила мать.
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Политика

В Китае объяснили отказ Трампа бомбить Иран «эффектом Путина»

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Экономика

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Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность.
Обновлено вчера в 23:01
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Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
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Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси

Обновлено 21 июня в 21:13
Авто

УАЗ с колесами-культиваторами показали на видео

Культиваторами, по задумке умельцев, должны были стать колеса, а, точнее, импровизированные диски с приваренными уголками.
Обновлено в 01:51
Политика

Акция протеста в Тбилиси завершилась

Обновлено вчера в 20:26
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь

В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
Обновлено в 01:54
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Президент Грузии выступила за сохранение потока туристов из России

Политические проблемы не должны влиять на поток туристов из России, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
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Западные эксперты поведали, почему Россия пытается снизить свою зависимость от доллара и увеличивает свой золотовалютный фонд, пишет «ПолитРоссия».
Обновлено в 01:34
Политика

Владимир Путин временно запретил пассажирское авиасообщение с Грузией

Владимир Путин временно запретил пассажирское авиасообщение с Грузией. Указ начнет действовать с 8 июля.
Обновлено 21 июня в 14:50
Происшествия

Шесть человек пострадали при столкновении катера с берегом под Тверью

По уточненным данным министерства здравоохранения Тверской области, четверо пострадавших - трое детей и взрослый - направлены в тверские учреждения здравоохранения вертолетом санавиации Ми-8.
Обновлено вчера в 17:31
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Защитник Дани Алвес объявил об уходе из «ПСЖ»

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Обновлено в 02:03
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Решил не заморачиваться: О «ленивом» методе «развода» водителей на деньги рассказали в сети

Вероятнее всего, злоумышленника мотивировала принадлежность автомобиля к премиум-классу, из-за чего он предполагал, что владелец машины также решит не заморачиваться и заплатит ему, однако тот решил не потакать вымогателю.
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При попытке госпереворота в Эфиопии убили главу штата Амхара

Ранее сообщалось, что начальник штаба эфиопской армии Сеаре Меконнен получил огнестрельное ранение в ходе совершённого нападения.
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Британские морпехи разрисовали сослуживца нацистской символикой во время учений на Балтике

Солдаты королевской морской пехоты Великобритании во время учений НАТО на Балтике устроили пьяный дебош и нарисовали свастику на груди как минимум одного из своих военнослужащих.
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В одиннадцати городах России пройдут акции против политических репрессий.
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Во время матчей 19-го тура Чемпионата Грузии некоторые грузинские футбольные клубы появились на поле в антироссийских футболках.
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Карлос Гон
Бразильский бизнесмен
Экс-президент и генеральный директор компаний Renault и Nissan; глава стратегического альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Получил известность после вывода из тяжёлого кризиса компании Nissan.
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