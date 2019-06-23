Карлоса Гона подозревают в присвоении свыше $3 млн из средств RenaultИзвестия 22:13

Экс-главу альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона подозревают в присвоении порядка $3,25 млн из президентского фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений, пишет газета The Asahi Shimbun в воскресенье, 23 июня.

Карлоса Гона подозревают в присвоении свыше $3 млн из средств Renault

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