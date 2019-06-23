Экономика

Карлоса Гона подозревают в присвоении свыше $3 млн из средств RenaultИзвестия 22:13

Экс-главу альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона подозревают в присвоении порядка $3,25 млн из президентского фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений, пишет газета The Asahi Shimbun в воскресенье, 23 июня.
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Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн из средств Renault

Life.ru22:27

СМИ: Карлоса Гона подозревают в присвоении более $3 млн из средств Renault

ТАСС21:34

СМИ: Карлос Гон подозревается в присвоении более $3 млн из средств Renault

RT на русском21:22
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