Экономика

Карлоса Гона подозревают в присвоении свыше $3 млн из средств RenaultИзвестия 22:13

Экс-главу альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона подозревают в присвоении порядка $3,25 млн из президентского фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений, пишет газета The Asahi Shimbun в воскресенье, 23 июня.
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Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн из средств Renault

Life.ru22:27

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Карлоса Гона подозревают в присвоении свыше $3 млн из средств Renault

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Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн

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Карлоса Гона заподозрили в присвоении более 3 млн долларов Renault

Экономика сегодня21:37

СМИ: Карлоса Гона подозревают в присвоении более $3 млн из средств Renault

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Карлоса Гона подозревают в присвоении трех миллионов из средств Renault

Вести.Ru22:16
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По данным правоохранителей, инцидент произошел поздно вечером в уезде Юньян, когда пьяный 42-летний местный житель сел за руль и поехал по узкой улице.
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Происшествия

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Общество

Минприроды назвало десять регионов-аутсайдеров мусорной реформы

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Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием.
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Хакеры похитили у НАСА данные о миссиях на Марс

Хакеры проникли в сеть Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и похитили почти 500 мегабайт данных о миссиях на Марсе.
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Армия и оружие

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Оппозиционер Бердзенишвили считает, что Путин "наказывает грузинский народ" Один из лидеров грузинской оппозиции Леван Бердзенишвили назвал "попыткой наказать грузинский народ" указ президента России Владимира Путина о запрете полетов пассажирских самолетов в Грузию.
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Карлос Гон
Бразильский бизнесмен
Экс-президент и генеральный директор компаний Renault и Nissan; глава стратегического альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Получил известность после вывода из тяжёлого кризиса компании Nissan.
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