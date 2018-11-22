Политика

Карлос Гон уволен с поста председателя совета директоров Nissan
Комсомольская правда
10:00

Nissan принял решение об увольнении председателя совета директоров Карлоса Гона.
Комсомольская правда10:00
с чего всё началось
Компания Nissan сняла Карлоса Гона с должности председателя совета директоров, а также с поста директора-представителя, передает японский телеканал NHK
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Газета.Ru07:23

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СМИ: Карлоса Гона уволили с поста председателя совета директоров Nissan

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