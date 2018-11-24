Экономика

Карлос Гон рассчитывал получить 70 млн долларов после ухода из Nissan
Российская газета
04:52

Арестованный по подозрению в нарушении финансовых операций экс-руководитель автоконцерна Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон планировал получить после выхода на пенсию около семидесяти миллионов долларов от компании Nissan, сообщает телеканал NHK.
Российская газета04:52

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