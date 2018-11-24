Экономика

Карлос Гон рассчитывал получить 70 млн долларов после ухода из Nissan
Российская газета
04:52

Арестованный по подозрению в нарушении финансовых операций экс-руководитель автоконцерна Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон планировал получить после выхода на пенсию около семидесяти миллионов долларов от компании Nissan, сообщает телеканал NHK.
Российская газета04:52

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СМИ: Карлос Гон рассчитывал получить около $71 млн после выхода ухода из Nissan

Коммерсантъ06:29

Карлос Гон рассчитывал получить 70 млн долларов после ухода из Nissan

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Газета.Ruвчера в 23:50

Арестованный экс-глава Nissan планировал получить $70 млн после выхода на пенсию

Говорит Москва01:41
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 10:52, Ашберн
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Карлос Гон
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Президент и генеральный директор компаний Renault и Nissan; глава стратегического партнёрства Альянса Renault-Nissan. Получил известность в связи с блестящим воплощением в жизнь плана по выводу из тяжёлого кризиса компании Nissan.
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Японская компания
Японский автопроизводитель, один из крупнейших в мире. Компания основана в 1933 году. По состоянию на 2010 год занимает 8-е место в мировом рейтинге автопроизводителей по версии международного института исследования рынка IHS Automotive. Штаб-квартира с 2011 года находится в Иокогаме.
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