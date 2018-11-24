Экономика

Карлос Гон рассчитывал получить 70 млн долларов после ухода из Nissan
Российская газета
вчера в 04:52

Арестованный по подозрению в нарушении финансовых операций экс-руководитель автоконцерна Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон планировал получить после выхода на пенсию около семидесяти миллионов долларов от компании Nissan, сообщает телеканал NHK.
Российская газетавчера в 04:52

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СМИ узнали о планах Карлоса Гона получить после выхода на пенсию $70 млн

РБКвчера в 14:03

NHK узнал о планах Карлоса Гона получить $71 млн после выхода на пенсию

Ведомостивчера в 12:29

СМИ: Карлос Гон рассчитывал получить около $71 млн после выхода ухода из Nissan

Коммерсантъвчера в 06:29

Карлос Гон рассчитывал получить 70 млн долларов после ухода из Nissan

Российская газетавчера в 04:52

Карлос Гон должен был получить от Nissan более $70 миллионов после ухода из компании

Вести.Ruвчера в 00:43

NHK: Карлос Гон должен был получить $70 млн после ухода из Nissan

Газета.Ru23 ноября в 23:50

СМИ: Карлос Гон должен был получить около $70 млн от Nissan после ухода из компании

ТАСС23 ноября в 23:22
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 05:17, Ашберн
Энергетика

Reuters: Сечин пожаловался Мадуро на задержки поставок нефти

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на этой неделе летал в Каракас на встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, в ходе которой глава российский компании пожаловаться на задержки в поставках нефти, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:14
Экономика

Биткойн упал ниже $4 тыс. впервые с сентября 2017 года

Ранее, 19 ноября, биткойн упал ниже психологической отметки в $5 тыс. Курс биткойна приблизился к историческому максимуму (около $20 тыс.) в декабре 2017 года.
Обновлено в 05:06
Экономика

CNBC: жители США потратили более $6 млрд в «черную пятницу»

Жители США потратили $6,22 млрд на покупки в интернет-магазинах в "черную пятницу".
Обновлено в 05:05
Экономика

МВФ предоставит Украине кредит сроком на 14 месяцев

Международный валютный фонд предоставит Незалежной 3,9 миллиарда долларов сроком на 14 месяцев.
Обновлено в 05:05
Финансы

Крупнейшие банки запасаются рублями впрок

Кто увеличил ставки С 1 по 18 ноября доходность рублевых вкладов для населения повысили как минимум 15 из топ-30 банков по размеру портфеля привлеченных средств населения.
Обновлено в 03:54
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Электричество на Неве. Стоит ли инвестировать в энергетиков Петербурга

Выручка "Ленэнерго" увеличилась за девять месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным показателем 2017 года на 9,6%, ее объем составил 54,6 млрд руб. Об этом сообщила электросетевая компания, которая снабжает электричеством клиентов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Обновлено в 01:06
Экономика

Строительство СШХ позволит создать 1 тыс. рабочих мест в Коми

Строительство Северного широтного хода (СШХ) - новой железной дороги в Ямало-Ненецком автономном округе - позволит сразу увеличить грузооборот Северной железной дороги (СЖД) на территории Коми на 9,5 млн тонн в год, а также позволит дополнительно создать в регионе около 1 тыс. рабочих.
Обновлено вчера в 14:45
Экономика

ВЭБ запустил проектный офис институтов развития

В пресс-службе ВЭБа РБК подтвердили, что в настоящий момент идет работа по созданию единой сервисно-информационной платформы для взаимодействия институтов развития.
Обновлено в 02:34
Экономика

Крупный южнокорейский госбанк вернулся в Россию

Один из крупнейших государственных банков Южной Кореи вернулся в Россию, открыв офис во Владивостоке.
Обновлено вчера в 17:12
Энергетика

Сланец не спасет. Миру грозит острый дефицит нефти

Международное энергетическое агентство (МЭА) тоже предупреждает о риске существенного дефицита нефти на мировом рынке к середине следующего десятилетия.
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Экономика

Южная Корея перенаправляет инвестиции во Вьетнам

В 2017 г. на Вьетнам пришлось 17,7% всех прямых инвестиций, сделанных предприятиями корейской промышленности.
Обновлено вчера в 14:47
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Правительство Южной Кореи разместит на бирже гособлигации на $2,7 млрд

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Финансы

Нефть дала этой стране слишком много денег. Теперь они стали проблемой

Норвежский глобальный пенсионный фонд (GPFG), стоимость активов которого на сегодняшний день составляет примерно триллион долларов, столкнулся с проблемой: он не знает, куда инвестировать деньги.
Обновлено вчера в 23:14
Экономика

Во ВШЭ назвали главные риски для экономики России в ближайшие годы

Экономисты центра развития НИУ ВШЭ ожидают роста ВВП России в ближайшие три года на уровне 1,6–1,9%. Об этом пишет РБК со ссылкой на прогноз специалистов.
Обновлено в 01:04
Экономика

Азиатский банк развития выделит $250 млн Афганистану на электросети

Администрация президента Афганистана опубликовала заявление, согласно которому Азиатский банк развития и Министерство финансов Афганистана подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий выделение 250 миллионов долларов на реализацию проекта по сооружению электросети в Афганистане.
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Президент и генеральный директор компаний Renault и Nissan; глава стратегического партнёрства Альянса Renault-Nissan. Получил известность в связи с блестящим воплощением в жизнь плана по выводу из тяжёлого кризиса компании Nissan.
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Японский автопроизводитель, один из крупнейших в мире. Компания основана в 1933 году. По состоянию на 2010 год занимает 8-е место в мировом рейтинге автопроизводителей по версии международного института исследования рынка IHS Automotive. Штаб-квартира с 2011 года находится в Иокогаме.
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