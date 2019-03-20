Футбол
Карло Анчелотти: «Зидан и „Реал“ идеально подходят друг другу»Матч ТВ вчера в 09:22
Зидан и «Реал» идеально подходят друг другу, они сделаны друг для друга, поэтому я уверен, что у них снова все получится. Анчелотти также тренировал «Реал» с 2013 по 2015 год и победил с мадридским клубом в Лиге чемпионов.
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Карло Анчелотти: «Зидан и „Реал“ – это идеальный брак, они созданы друг для друга»
Sports.ruвчера в 16:16
Зидан и «Реал» - идеальная футбольная пара. Прогноз для «сливочных» от Анчелотти
Sport.ruвчера в 16:59
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 03:24, Ашберн
Общество
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Напомним, президент России Владимир Путин 18 марта подписал закон о наказаниях за фейковые новости, а также закон об оскорбление общества, государства и госсимволов.
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Не время любить: перевод часов вызывает импотенцию и рак
Перевод стрелок часов может повысить риск онкологических заболеваний, спровоцировать инфаркты или даже вызвать импотенцию.
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Садальский показал страшно исхудавшего сына Васильевой
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Общество
Названы самые ленивые регионы России
В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
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Происшествия
ФСБ проводит обыски в Центре питания Универсиады-2019
Как заявил агентству источник, обыск проводит Отдел по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции и ФСБ.
Обновлено в 03:17
Спорт
Фигуристы Тарасова и Морозов взяли серебро на чемпионате мира
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов взяли серебро на чемпионате мира в японской Сайтаме в соревнованиях спортивных пар, сообщает "Советский спорт".
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Общество
Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур
Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 00:16
Здоровье
Назван главный фактор риска для рождения ребенка с синдромом Дауна
Основным фактором риска рождения ребенка с синдромом Дауна является возраст матери, рассказали в пресс-службе ФБГНУ «Медико-генетический научный центр».
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Происшествия
На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления
Двое россиян погибли в перестрелке с индонезийской полицией после ограбления обменного пункта на юге туристического острова Бали.
Обновлено вчера в 12:56
Политика
Мэй возложила ответственность за отсрочку Brexit на парламент
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призналась, что испытывает огромное сожаление переносом сроков на три месяца выхода Соединённого Королевства из Евросоюза.
Обновлено в 03:02
Музыка
Автор песен Мэрайи Кэри напишет книгу о Началовой
Примерно 10 лет назад продюсер решил сделать из Началовой звезду мирового уровня. Им помог познакомиться в 2010 году Филипп Киркоров.
Обновлено вчера в 06:20
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон стала мамой в третий раз
Звезда добавила, что они с Эриком Джонсоном стали родителями в третий раз 19 марта.
Обновлено в 02:10
Наука
Пумы Южной Калифорнии могут исчезнуть в ближайшие полвека
Две изолированные популяции пум в горах Санта-Ана и Санта-Моника на юге Калифорнии могут полностью исчезнуть в течение 50 лет.
Обновлено в 01:04
Шоу-бизнес
Ирине Горбачёвой посвятили статью на сайте американского Vogue
Обновлено вчера в 05:35
Экономика
С 2020 года детские пособия смогут получать около 70% семей
Обновлено вчера в 04:40
Политика
СМИ узнали о возможном визите Ким Чен Ына в Россию
Обновлено вчера в 23:51
Шоу-бизнес
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Обновлено 19 марта в 21:21
Армия и оружие
Названы сроки первого полета новейшего транспортника Ил-112В
Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в конце марта – начале апреля 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия
В Челябинске раскрыто двойное убийство на Успенском кладбище
В Челябинске по горячим следам задержан подозреваемый в убийстве двух мужчин, которые вчера днем погибли от огнестрельных ран на территории Успенского кладбища.
Обновлено в 00:47
Армия и оружие
В США оценили шансы истребителя F-15C в бою против Су-57
Разрабатываемая концерном Lockheed Martin система обнаружения истребителей-невидимок может повысить шансы «старого» американского F-15C в бою против российского истребителя пятого поколения Су-57, пишет National Interest.
Обновлено в 00:58
Политика
Украина ввела новые санкции против России
Украина ввела новые санкции против России, сообщается на сайте Совета по национальной безопасности (СНБО).
Обновлено вчера в 10:59
Общество
Гидрометцентр дал прогноз на весну и лето для всех регионов
Специалисты Гидрометцентра представили прогноз погоды на период с апреля по начало осени.
Обновлено в 02:46
Технологии
В Роскачестве составили рейтинг лучших проводных наушников
Эксперты Роскачества совместно со специалистами из Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний провели исследование и составили рейтинг проводных наушников.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Бывшая жена Грудинина попросила помощи полиции из-за раздела имущества
Экс-супруга бывшего кандидата в президенты и бизнесмена Павла Грудинина Ирина обратилась в полицию с просьбой обеспечить ее безопасность из-за раздела имущества.
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронят неподалеку от Игоря Малашенко
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Трамп не исключил сохранения пошлин против Китая на длительный срок
Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые пошлины на китайские товары могут быть сохранены на длительный период времени.
Обновлено вчера в 13:28
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено вчера в 11:38