Футбол
Карло Анчелотти: «Зидан и „Реал“ идеально подходят друг другу»Матч ТВ 09:22
Зидан и «Реал» идеально подходят друг другу, они сделаны друг для друга, поэтому я уверен, что у них снова все получится. Анчелотти также тренировал «Реал» с 2013 по 2015 год и победил с мадридским клубом в Лиге чемпионов.
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