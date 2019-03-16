Футбол

Кариус может перейти в «Олимпиакос»Чемпионат 04:11

Турецкий клуб задолжал игроку уже более € 1 млн. Кариус перешёл в «Бешикташ» из «Ливерпуля» минувшим летом на правах аренды на два сезона. В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги немецкий вратарь принял участие в 21 матче, в четырёх из которых оставил ворота в неприкосновенности.
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Кариус летом может перейти в «Олимпиакос»

Спорт-Экспресс06:47

СМИ: вратарь «Бешикташа» Кариус может продолжить карьеру в «Олимпиакосе»

ТАСС05:49

СМИ: Кариус может перейти в «Олимпиакос»

Sportbox.RU05:11

СМИ: Кариус может перейти в «Олимпиакос»

Матч ТВ05:11

Опозорившийся в финале ЛЧ вратарь может продолжить карьеру в Греции

Газета.Ru05:25

Кариус может перейти в «Олимпиакос»

Чемпионат04:11

Hurriyet: «Олимпиакос» хочет арендовать Кариуса

Eurosport.ru05:03
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В МИДе рассказали о планах России по размещению ракет в Европе

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