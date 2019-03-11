Футбол

Карим Бензема: «Надеюсь, Солари останется в „Реале“ до конца сезона»Sports.ru 00:45

Вальядолид — Реал
1 – 4
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Хосе Соррилья»
11′
Альваро Одриосола
Ануар Туами
29′
34′
Рафаэль Варан
45′+2′
Серхио Регилон
51′
Карим Бензема
59′
Карим Бензема
Начо Мартинес
60′
Ануар Туами
Даниэле Верде
63′
63′
Тибо Куртуа
68′
Каземиро
Кеко
Дуе Чоп
73′
74′
Тони Кроос
Федерико Вальверде
80′
Каземиро
85′
Лука Модрич
Оскар Плано
Энес Унал
86′
88′
Рафаэль Варан
Хесус Вальехо
88′
Серхио Регилон
Марсело
90′+2′
Марсело
Надеюсь, Солари останется у нас до конца сезона. Но это вопрос клуба, не хочу это обсуждать.
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