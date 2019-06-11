Экономика
Карелия попала в топ регионов с самыми высокими темпами роста зарплатКарелинформ 01:10
В нашей республике прогнозируют одни из самых высоких темпов роста реальной зарплаты населения. Ожидается, что в текущем году у россиян поднимется зарплата примерно на три процента, сообщили специалисты Финансового университета при правительстве РФ Российской газете.
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Примерно три процента составит реальный рост заработной платы россиян в 2019 году. В первой половине 2020 года темпы роста останутся примерно на том же уровне.Российская газетавчера в 20:46
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Samsung выпустила защищённый смартфон Xcover 4s
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Гороскоп на 10 июня: Тельцам звезды помогут в поиске единомышленников
Звезды помогут в поиске единомышленников, способных разделить ваши взгляды.
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С 12 июня текущего года в Российской Федерации изменится порядок выезда детей за границу. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.
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В психбольнице Одессы произошел пожар, есть жертвы
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Турция перебрасывает дополнительные силы в Идлиб
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Общество
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Космос
Как помыть окна в космосе: видео очистки иллюминаторов МКС
Для очистки было создано специальное приспособление, однако удобство его использования было сомнительным — оператору требовались обе руки, поэтому он постоянно отталкивался от станции.
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Экономика
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Если мигрант, например, из Казахстана по достижении пенсионного возраста получил право на страховую пенсию по старости в России, то даже при возвращении в Казахстан пенсию ему продолжит выплачивать Россия.
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Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
«Ведомости», «Коммерсант» и РБК сделали заявление по делу Голунова
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Обновлено вчера в 09:16