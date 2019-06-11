Карелия попала в топ регионов с самыми высокими темпами роста зарплатКарелинформ 01:10

Примерно три процента составит реальный рост заработной платы россиян в 2019 году. В первой половине 2020 года темпы роста останутся примерно на том же уровне.

с чего всё началось

В нашей республике прогнозируют одни из самых высоких темпов роста реальной зарплаты населения. Ожидается, что в текущем году у россиян поднимется зарплата примерно на три процента, сообщили специалисты Финансового университета при правительстве РФ Российской газете.

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