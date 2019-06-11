Экономика

Карелия попала в топ регионов с самыми высокими темпами роста зарплатКарелинформ 01:10

В нашей республике прогнозируют одни из самых высоких темпов роста реальной зарплаты населения. Ожидается, что в текущем году у россиян поднимется зарплата примерно на три процента, сообщили специалисты Финансового университета при правительстве РФ Российской газете.
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Назвали регионы, где больше всего вырастут зарплаты

Примерно три процента составит реальный рост заработной платы россиян в 2019 году. В первой половине 2020 года темпы роста останутся примерно на том же уровне.
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Назвали регионы, где больше всего вырастут зарплаты

Российская газетавчера в 20:46
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На 51-м году жизни скончался депутат Законодательного собрания Петербурга Павел Зеленков.
Обновлено вчера в 18:35
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За пять месяцев ВВП Казахстана вырос на 4%

Валовой внутренний продукт (ВВП) в Казахстане по итогам первых пяти месяцев 2019 года вырос на 4%. Об этом 11 июня заявил министр национальной экономики республики Руслан Даленов, сообщает агентство «КазТАГ».
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Происшествия

В Якутии при стрельбе погибли два человека

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Происшествия

В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП

В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

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Экономика

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Сообщается, что почти 10 процентов семей имеют просроченную задолженность, ещё 10 были вынуждены реструктурировать кредит.
Обновлено в 01:32
Происшествия

Арестованы все подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве

Обновлено вчера в 17:56
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Обновлено вчера в 14:23
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Huawei хочет заменить Android российской ОС

Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
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Умер пострадавший при взрыве газа в жилом доме в Нижнем Тагиле

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Представлены видеокарты AMD Radeon RX 5700 XT и Radeon RX 5700

Обновлено вчера в 20:55
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Обновлено 09 июня в 07:17
Гаджеты

Samsung выпустила защищённый смартфон Xcover 4s

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Общество

В РФ с 12 июня изменятся правила выезда детей за границу

С 12 июня текущего года в Российской Федерации изменится порядок выезда детей за границу. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.
Обновлено в 00:27
Авто

Новый Chery Tiggo 7i появится в продаже до конца июня

Китайский автопроизводитель анонсировал выход нового кроссовера, который получил причудливое название Tiggo 7i.
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Около 700 участников несанкционированных акций задержали в Казахстане

Обновлено в 00:47
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В психбольнице Одессы произошел пожар, есть жертвы

В Одессе произошел пожар в здании психбольницы, в результате которого погибли шесть человек.
Обновлено вчера в 20:02
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Актёру Питеру Динклэйджу — 50

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В Калужской области подросток изнасиловал шестилетнего мальчика

Подросток изнасиловал шестилетнего ребенка во время летнего отдыха в Калужской области.
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Подготовленный председателем комитета по делам ВС Палаты представителей американского Конгресса Адамом Смитом проект военного бюджета на 2020 год предусматривает оказание украинской стороне военной помощи в размере $250 млн, передает ТАСС.
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Турция перебрасывает дополнительные силы в Идлиб

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Общество

У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке

У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
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Павел Прилучный признался, что не выносит одиночества Артист не представляет своей жизни без семьи.
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Как помыть окна в космосе: видео очистки иллюминаторов МКС

Для очистки было создано специальное приспособление, однако удобство его использования было сомнительным — оператору требовались обе руки, поэтому он постоянно отталкивался от станции.
Обновлено 09 июня в 23:15
Экономика

Россия начнет экспортировать пенсии за рубеж

Если мигрант, например, из Казахстана по достижении пенсионного возраста получил право на страховую пенсию по старости в России, то даже при возвращении в Казахстан пенсию ему продолжит выплачивать Россия.
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На свободу в День полиции: Мамаев может выйти из колонии 10 ноября

Мамаев получил год и пять месяцев лишения свободы, Кокорин — год и шесть месяцев.
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«Ведомости», «Коммерсант» и РБК сделали заявление по делу Голунова

Редакции «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК сделали совместное заявление по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого правоохранительные органы обвинили в попытке сбыта наркотических средств.
Обновлено 09 июня в 16:49
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Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
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