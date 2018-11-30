Футбол
Кардозу: «„Динамо“ идет не на том месте, на котором должно находиться»
Кардозу: «„Динамо“ идет не на том месте, на котором должно находиться»Sport24.ru15:08
|19′
Владимир Рыков
Иван Темников
|25′
Алексей Козлов
|30′
Иван Темников
Сердар Азмун
|52′
|64′
Мигел Филипе Кардозу
Даниил Липовой
Евгений Луценко
|69′
Владимир Гранат
|72′
|77′
Федор Черных
Вячеслав Грулев
Сердар Азмун
Дмитрий Полоз
|84′
|86′
Вячеслав Грулев
Хорен Байрамян
Артур Сагитов
|90′+1′
Рубин
Расстановка 5‑3‑2
23
Коновалов
91
Устинов
5
Уремович
44
Навас
80
Сорокин
12
Калинин
18
Могилевец
14
Гранат
7
Подберезкин
65
Сагитов
10
Полоз
1
Шунин
3
Хольмен
11
Темников
44
Шуньич
25
Козлов
19
Москвичев
23
Соснин
22
Жоаозиньо
78
Липовой
48
Луценко
20
Грулев
Динамо
Расстановка 3‑4‑3
Нападающий московского «Динамо» Мигель Кардозу прокомментировал ничейный результат матча против казанского «Рубина» (1:1) в 16-м туре первенства РПЛ.
Sport24.ru15:08
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