Врач отметил, что мнение о том, что бокал красного вина в день может положительно влиять на работу сердца, не подтверждено научно – исследования, которые проводились на больших группах пациентов, показали, что особого влияния на изменения в сосудах вино не оказывает.

с чего всё началось

Что касается мнения о том, что ежедневное употребление бокала красного вина может положительно влиять на работу сердца, то оно не подтверждено научно. Проводившиеся на больших группах пациентов исследования показали, что особого влияния на изменения в сосудах вино не оказывает.

Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца

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