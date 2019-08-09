Здоровье
Кардиохирург опроверг пользу красного вина для сердцаПолитика Сегодня 02:51
По словам эксперта, положительный эффект красного вина никак не подтвержден. Научные исследования не выявили особого влияния алкогольного напитка на сердце. Таким образом, Попов опроверг миф об употреблении вина в качестве профилактики.
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с чего всё началось
Для сохранения здоровья сердца следует вести здоровый образ жизни и получать положительные эмоции, при этом бокал вина в день не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказал РИА "Новости" заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов.Life.ruвчера в 21:36
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:01, Вашингтон
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