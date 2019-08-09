Здоровье

Кардиохирург опроверг пользу красного вина для сердцаПолитика Сегодня 02:51

По словам эксперта, положительный эффект красного вина никак не подтвержден. Научные исследования не выявили особого влияния алкогольного напитка на сердце. Таким образом, Попов опроверг миф об употреблении вина в качестве профилактики.
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с чего всё началось
Для сохранения здоровья сердца следует вести здоровый образ жизни и получать положительные эмоции, при этом бокал вина в день не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказал РИА "Новости"
 заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов.
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