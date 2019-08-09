Здоровье
Кардиохирург опроверг пользу красного винаPiter.tv 03:26
Заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов заявил, что бокал красного вина в день не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
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с чего всё началось
Для сохранения здоровья сердца следует вести здоровый образ жизни и получать положительные эмоции, при этом бокал вина в день не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказал РИА "Новости" заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов.Life.ruвчера в 21:36
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 13:31, Вашингтон
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