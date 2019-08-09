с чего всё началось

Заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов заявил, что бокал красного вина в день не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Политика Захарова оценила решение Украины по поводу российского самолёта Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новость о том, что Украина разрешила самолёту из России осуществить перелёт над своей территорией для обхода грозового фронта.

Политика Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.

Политика В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.

Гаджеты Xiaomi Mi 9 и Redmi K20 Pro получили новую бета-версию Android 10 Q В прошивке MIUI на базе текущей бета-версии Android 10 Q появился новый стиль панели управления, исправлены ошибки в работе отображения таймера и иконки камеры.

Общество Минкульт предложил наказывать за незаконную съемку в кинотеатрах Министерство культуры России предложило ввести административную ответственность за незаконную съемку в кинотеатрах.

Спорт Шипулин раскритиковал руководство СБР Олимпийский чемпион 2014 года в составе сборной России Антон Шипулин прокомментировал ситуацию, возникшую между биатлонистом Александром Логиновым и Союзом биатлонистов России (СБР), передает Sports.ru.

Политика Во Франции предложили России вернуть царские долги В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.

Экономика «Русал» пригрозил уходом из США Госпожа Бурико имеет в виду заявления сенатора от штата Орегон Рона Уайдена, по мнению которого Минфин США должен оценить потенциальную угрозу национальной безопасности страны в результате реализации проекта "Русала" и Braidy Industries Inc. Завод в Ашленде может стать одним из крупнейших предприятий по холодному прокату, которое строится в США за последние 30 лет.

Шоу-бизнес Звезды «Дома-2» Алексей Купин и Майя Донцова поженились Сегодня состоялась церемония бракосочетания одной из самых крепких пар проекта «Дом-2» — Алексея Купина и Майи Донцовой.

Здоровье Онколог назвал семь симптомов развития рака Семь самых показательных симптомов заболевания раком перечислил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.

Общество Заммэра Москвы рассказал о последствиях плохой погоды Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что из-за непогоды в ночь с 8 на 9 августа в столице было повалено 27 деревьев, пострадало 3 автомобиля, передает РИА "Новости".

Экономика «Ъ»: россияне стали реже покупать дешевые лекарства В России впервые за последние три года снизились продажи недорогих лекарств, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование аналитической компании DSM Group, которая изучает фармацевтический рынок.

Политика Партия «Слуга народа» выступила за сокращение числа комитетов в Раде «На первом заседании подготовительной депутатской группы представители партии «Слуга народа» предложили коллегам уменьшить количество комитетов в Верховной раде Украины 9-го созыва с 27 до 22», — говорится в сообщении в Facebook.

Политика Франция оценила возможность присоединения США к нормандскому формату Представитель МИД Франции, отвечая на вопрос о возможности подключения США к переговорам по Донбассу, заявил, что изменение нормандского формата не стоит на повестке дня.

Политика Захарова оценила обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.

Политика Россия напомнила США о «геноциде» со стороны Грузии Россия считает, что Государственный департамент США проявил кощунство к жертвам конфликта в Южной Осетии 2008 года.

Происшествия Новые взрывы прогремели на военном складе под Ачинском По меньшей мере пять человек пострадали в результате новых взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края в пятницу, 9 августа.

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Происшествия Электричка сбила пятерых подростков на станции «Ручьи» Вечером 9 августа электричка сбила пятерых подростков на станции «Ручьи», сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

Гаджеты Apple предлагает $1 млн за выявление уязвимостей в iPhone Компания Apple предлагает специалистам в области кибербезопасности до $1 млн за обнаружение уязвимостей в iPhone.

Шоу-бизнес Гомосексуал Рики Мартин впервые показал семимесячную дочь Рики Мартин впервые опубликовал фото своей семимесячной дочери Люсии. 47-летний пуэрто-риканский поп-певец разместил снимок в Instagram.