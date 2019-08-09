Здоровье
Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердцаREGNUM 02:43
Что касается мнения о том, что ежедневное употребление бокала красного вина может положительно влиять на работу сердца, то оно не подтверждено научно. Проводившиеся на больших группах пациентов исследования показали, что особого влияния на изменения в сосудах вино не оказывает.
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с чего всё началось
Для сохранения здоровья сердца следует вести здоровый образ жизни и получать положительные эмоции, при этом бокал вина в день не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказал РИА "Новости" заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов.Life.ruвчера в 21:36
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