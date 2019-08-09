Здоровье

Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердцаREGNUM 02:43

Что касается мнения о том, что ежедневное употребление бокала красного вина может положительно влиять на работу сердца, то оно не подтверждено научно. Проводившиеся на больших группах пациентов исследования показали, что особого влияния на изменения в сосудах вино не оказывает.
Читать в источнике
Комментировать83
с чего всё началось
Для сохранения здоровья сердца следует вести здоровый образ жизни и получать положительные эмоции, при этом бокал вина в день не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказал РИА "Новости"
 заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов.
Life.ruвчера в 21:36

Подробнее о событии

Эксперт заявил об отсутствии пользы вина для здоровья

RT на русском09:34

Кардиолог указал на риск развития рака из-за злоупотребления вином

Известия07:40

Врач развеял миф о пользе красного вина для здоровья

РБК02:42

Пользу красного вина опровергли

Lenta.ru01:44

Кардиохирург прояснил, как один бокал вина в день влияет на сердце

Газета.Ru00:55

Кардиохирург рассказал, как на самом деле влияет на сердце бокал вина

Российская газета00:25

Кардиолог развеял миф о пользе ежедневного бокала вина

Life.ruвчера в 21:36
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 10:31, Вашингтон
Политика

Во Франции предложили России вернуть царские долги

В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
Обновлено в 09:14
Общество

Стала известна зарплата российских космонавтов

Конкретные цифры в «Роскосмосе» не назвали, так как зарплата космонавтов является персональными данными, однако известен размер окладов сотрудников компании.
Обновлено вчера в 10:30
Политика

Захарова поблагодарила Украину, пропустившую российский самолет

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину, которая впервые с 2015 года разрешила пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 03:47
Общество

В России может появиться национальный стандарт для школьной формы

Обновлено в 03:25
Политика

В Крыму неизвестные подняли флаг Украины

В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.
Обновлено в 06:31
Общество

Кейт Миддлтон впервые оголила ноги

Герцогиня Кембриджская Кейт надела шорты и оголила ноги впервые с тех пор, как стала женой принца Уильяма.
Обновлено в 03:39
Политика

Лукашенко попросил спецслужбы цивилизованно прослушивать граждан

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения объекта правительственной связи КГБ республики обратился к спецслужбам с требованием вести прослушку граждан "цивилизованно", передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:43
Политика

В Японии вспоминают жертв ядерной бомбардировки Нагасаки

В парке Мира состоялась мемориальная церемония. Каждый год она традиционно начинается с минуты молчания в 11 часов 2 минуты.
Обновлено в 00:25
Общество

Амиран Сардаров раскритиковал Юрия Дудя за «хайп» на митингах в Москве

Российский видеоблогер, создатель популярного канала «Дневник Хача» Амиран Сардаров раскритиковал своего коллегу-блогера Юрия Дудя, собравшегося принять участие в санкционированном митинге оппозиции в Москве.
Обновлено в 07:26
Политика

На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии

На официальном сайте летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Южные Курилы обозначили как часть Японии.
Обновлено в 03:36
Происшествия

В больницах находятся шесть пострадавших при взрыве под Северодвинском

Обновлено вчера в 12:51
Политика

ЦИК отказал в удовлетворении жалобы кандидата в Мосгордуму Ильи Яшина

Центризбирком России на заседании в пятницу отказал в удовлетворении жалобы незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Ильи Яшина на решение Мосгоризбиркома об отказе в регистрации.
Обновлено в 10:16
Политика

В Грузии предъявили обвинения бывшему гендиректору «Рустави 2»

Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему гендиректору грузинского телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии.
Обновлено в 06:32
Футбол

УЕФА назначил арбитров на матч ЛЕ «Спартак» — «Тун»

Ранее спортивный директор «Туна» сказал, что для того, чтобы пройти «Спартак» в ЛЕ, нужно чудо.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес

Дочь Пригожина похудела на 21 кг

За восемь месяцев дочь известного продюсера, кажется, совершила невозможное. Двушке удалось похудеть до 91 кг.
Обновлено в 05:10
Политика

Первое заседание Верховной рады нового созыва пройдёт 29 августа

«Торжественное заседание состоится 29 августа 2019 года, как и первое пленарное заседание Верховной рады», — сказал глава политсилы Дмитрий Разумков.
Обновлено в 08:26
Энергетика

«Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков

В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов).
Обновлено в 08:07
Происшествия

Фигурант дела о беспорядках в Москве Фомин не признал вину

Фигурант дела о беспорядках в Москве Сергей Фомин не признал свою вину в суде.
Обновлено вчера в 11:45
Шоу-бизнес

Фадеев расторг контракт с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Кино

Хидэо Кодзиму раскритиковали за плакат фильма «Т-34»

Обновлено вчера в 15:28
Здоровье

Названы самые опасные для здоровья сыры

Самым опасным сыром назван с плесенью. Об этом СМИ рассказала врач-диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова.
Обновлено в 01:53
Авто

В Беларуси начали собирать новый седан Geely

Белорусский завод «БелДжи», который расположен городе Борисов, приступил к сборке среднеразмерных седанов Geely GE.
Обновлено вчера в 15:39
Шоу-бизнес

Рики Мартин впервые показал свою дочь

Популярный певец и актер Рики Мартин впервые показал в Instagram лицо семимесячной дочери Люсии. "Свет очей моих", — подписал он снимок.
Обновлено в 04:58
Происшествия

Суд арестовал водителя автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском

Приморский районный суд Новороссийска в пятницу арестовал до 8 октября водителя экскурсионного автобуса Романа Полякова по делу о ДТП под Новороссийском, в результате которого три человека погибли, еще более 40 пострадали, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 09:30
Футбол

Ветеран «Атлетика» Адурис объявил о завершении карьеры в конце сезона

Обновлено в 09:30
Политика

Лидер движения против рабства Олег Мельников пропал в Сирии

Лидер движения против рабства "Альтернатива" Олег Мельников пропал без вести в ходе поездки в Сирию.
Обновлено в 09:43
Политика

Медведев пообещал Киргизии поддержку

Обновлено в 03:10
Политика

Украина и США обсуждают новые поставки комплексов Javelin

Обновлено в 09:00
Армия и оружие

Американские эксперты: программа истребителя F-35 может зайти в тупик

Одним из слабых мест истребителя пятого поколения F-35 Lightning II производства компании Lockheed Martin является недостаточный боевой радиус действия.
Обновлено в 10:22
Происшествия

Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат

Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное