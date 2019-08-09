Здоровье

Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердцаREGNUM 02:43

Что касается мнения о том, что ежедневное употребление бокала красного вина может положительно влиять на работу сердца, то оно не подтверждено научно. Проводившиеся на больших группах пациентов исследования показали, что особого влияния на изменения в сосудах вино не оказывает.
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с чего всё началось

Кардиохирург рассказал, что будет при ежедневном употреблении бокала вина

Врач отметил, что мнение о том, что бокал красного вина в день может положительно влиять на работу сердца, не подтверждено научно – исследования, которые проводились на больших группах пациентов, показали, что особого влияния на изменения в сосудах вино не оказывает.
РИА Новостивчера в 20:26

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