Происшествия
«Кардифф» заморозил выплаты «Нанту» за трансфер СалыГазета.Ru 04:25
По данным The Telegraph, валлийский клуб хочет дождаться результатов расследования дела об исчезновении 28-летнего Салы. Напомним, что Сала летел из Нанта, Франция, в Кардифф, когда 22 января его легкомоторный самолет пропал с радаров над Ла-Маншем.
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Спорт
Загитова прокомментировала свое выступление на ЧЕ по фигурному катанию
Обновлено вчера в 21:12
Политика
Пушков раскритиковал публикацию немецких СМИ о блокаде Ленинграда
Ранее в немецком издании появилась статья журналистки Зильке Бигальке, в которой она заявила, что в России празднование годовщины снятия блокады с Ленинграда "приобрело характер торжества, тогда как речь идет о масштабной трагедии".
Обновлено в 02:12
Происшествия
Полиция разместила броневики у Триумфальной арки в Париже
Полиция Парижа разместила броневики на площади Шарля де Голля у Триумфальной арки, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.
Обновлено в 04:50
Происшествия
В Подмосковье столкнулись 17 автомобилей
Два ДТП с участием восьми и девяти автомобилей произошли на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Обновлено в 05:20
Музыка
Умер французский композитор Мишель Легран
Во Франции умер известный композитор и дирижер, обладатель трех кинопремий «Оскар», автор музыки к фильму «Шербурские зонтики» Мишель Легран, сообщает газета Le Monde со ссылкой на представителя музыканта.
Обновлено в 05:51
Космос
«Роскосмос» и РАН разрабатывают нацпроект о противодействии астероидам
Российская академия наук и госкорпорация "Роскосмос" приступили к разработке национальной программы для исследования и создания методов противодействия угрозам из космоса, говорится в сообщении на странице Роскосмоса в Facebook.
Обновлено вчера в 11:53
Общество
Google не стал убирать Чикатило из списка «выдающихся выпускников» РГУ
Компания Google проигнорировала требование Южного федерального университета (ЮФУ) исключить имя серийного убийцы Андрея Чикатило из списка "выдающихся выпускников Ростовского государственного университета".
Обновлено в 01:43
Политика
Франция и Испания назвали условие признания Гуаидо главой Венесуэлы
Париж и Мадрид заявили о готовности признать президентом Венесуэлы председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, если в течение восьми дней в стране не будет объявлено о проведении выборов.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Упавший в колодец в Испании ребенок найден мертвым
Мальчик по имени Хулен 13 января упал в узкий технический колодец шириной всего 25 см, который используется для поиска воды.
Обновлено вчера в 22:31
Технологии
Цукерберг объединит Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp
Марк Цукерберг планирует объединить Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp в одну платформу. Об этом пишет издание The New York Times.
Обновлено вчера в 11:30
Авто
В Сети появились первые фотографии электрокара BMW i4
Баварский электрокар должен составить конкуренцию Tesla Model 3. В интернете появились первые фотографии новой модели BMW — электрокара i4.
Обновлено в 00:55
Происшествия
Более десяти человек пострадали от смерча в аэропорту Антальи
По меньшей мере 12 человек пострадали в результате смерча в аэропорту турецкой Антальи, заявил губернатор провинции Мюнир Каралоглу.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Полицейские во Внуково сняли с рейса в Канкун двух авиадебоширов
По данным следствия, граждане привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).
Обновлено в 05:30
Происшествия
Арестован свидетель по делу Никиты Белых
Арестован еще один фигурант по делу губернатора Кировской области Никиты Белых, ранее проходивший как свидетель.
Обновлено в 05:03
Кино
Вручены премии «Золотой Орел» за 2018 год
Вручены премии «Золотой Орел» за 2018 год В Москве прошла церемония национальной кинематографической премии «Золотой Орел» за 2018 год.
Обновлено в 03:43
Происшествия
В Бразилии после прорыва дамбы пропали около 200 человек
Спасатели разыскивают порядка 200 человек, которые пропали без вести после прорыва дамбы на железорудном руднике в провинции Минас-Жерайс на юго-западе Бразилии, передает Reuters со ссылкой на заявление местных аварийных служб.
Обновлено вчера в 15:47
Авто
Автоэксперты назвали ТОП-5 самых беспроблемных иномарок на рынке РФ
Редакция портала «Автоновости дня» составила ТОП-5 беспроблемных автомобилей российского авторынка.
Обновлено в 02:55
Кино
Брайан Крэнстон вернется в полнометражном сиквеле «Во все тяжкие»
Самым волнующим вопросом для поклонников был актерский состав, и, к удивлению многих, в продолжении вернутся Джесси Племонс (Тодд), Джонатан Бэнкс (Майк), Чарльз Бейкер (Тощий Пит), а также Кристен Риттер (Джейн) и Брайан Крэнстон (Уолтер Уайт).
Обновлено вчера в 06:24
Общество
В США аллигаторы вмерзли в лед, чтобы выжить во время холодов
Холода в штате Северная Каролина вынудили аллигаторов выработать новый способ выживания: рептилии впали в состояние гибернации (спячки) в воде, высунув переднюю часть челюстей на поверхность воды, чтобы дышать.
Обновлено в 04:06
Авто
Опубликованы первые фото новой Hyundai Sonata
В Сеть просочились шпионские фотоснимки Hyundai Sonata нового поколения, сделанные в Дубае.
Обновлено вчера в 09:07
Общество
Названы регионы России с самым грязным воздухом
Обновлено в 01:00
Гаджеты
В Google Pixel 4 и Android Q может быть аналог Face ID
Вышеупомянутая функция Trusted Face была удалена из стандартного Android Pie, так что нет способа использовать камеру, чтобы разблокировать Pixel 3 или 3 XL.
Обновлено в 02:47
Авто
Mitsubishi Eclipse Cross получил новый мотор и обновился
Напомним, сегодня Mitsubishi Eclipse Cross предлагается на российском рынке с безальтернативным 1,5-литровым 150-сильным турбомотором, работающим в паре с 6-ступенчатой «механикой» или вариатором.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
В Сибири девушка обвинила полицейского в нападении на ее родителей
Жительница Новосибирска в своем блоге в Instagram рассказала о якобы нападении полицейского на ее родителей из-за собаки без намордника; в свою очередь, в главке МВД и региональном следственном управлении СКР это опровергли.
Обновлено в 06:25
Теннис
Осака обыграла Квитову в финале Australian Open
Вторую строчку занимает проигравшая Квитова. Ранее сообщалось, что Наоми Осака обыграла Каролину Плишкову и вышла в финал Australian Open.
Обновлено в 06:13
Общество
В Петербурге почтили память жертв блокады Ленинграда
Санкт-Петербург 27 января отметит 75-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:46
Политика
Попов прокомментировал инцидент со Скабеевой в ПАСЕ
Обновлено в 04:56
Политика
Надежду Савченко выдвинули кандидатом в президенты Украины
Обновлено в 06:28
Авто
Разбитый в ДТП Lamborghini Urus продают за 115 тысяч долларов
Заявленный пробег выставленного на продажу экземпляра составляет 1 210 км. Стоит отметить, что стоимость нового Lamborghini Urus начинается от 200 тысяч долларов.
Обновлено вчера в 10:30
Общество
Снегопад в Москве могут признать самым мощным за последние 70 лет
Начавшийся в субботу в Москве снегопад могут признать самым мощным за последние 70 лет.
Обновлено в 05:12