«Кардифф» в гостях переиграл «Брайтон»Sportbox.RU 16:40

В рамках 31-го тура АПЛ «Кардифф» в гостях уверенно переиграл «Брайтон». Валлийская команда по разу отметилась голом в каждом из таймов. В первой половине игры мяч в сетку «чаек» красивым ударом в верхний угол послал Натаниэль Мендез-Лейнг.

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