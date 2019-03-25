«Кардифф» уведомит ФИФА, что не заплатит «Нанту» за СалуEurosport.ru 03:02

В среду, 27 марта, «Кардифф» намерен уведомить ФИФА, что сделка о покупке у «Нанта» Эмилиано Салы стала недействительной после его смерти. Именно поэтому клуб не планирует выплачивать 17 миллионов евро за трансфер.

«Кардифф» уведомит ФИФА, что не заплатит «Нанту» за Салу

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