Футбол
«Кардифф» уведомит ФИФА, что не заплатит «Нанту» за СалуEurosport.ru 03:02
В среду, 27 марта, «Кардифф» намерен уведомить ФИФА, что сделка о покупке у «Нанта» Эмилиано Салы стала недействительной после его смерти. Именно поэтому клуб не планирует выплачивать 17 миллионов евро за трансфер.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 09:28, Ашберн
Политика
В СБУ подтвердили сотрудничество с разоблачителем Прозоровым
Служба безопасности Украины подтвердила, что Василий Прозоров, ранее выступивший с рядом разоблачительных заявлений, действительно был сотрудником этого ведомства, пишет РИА Новости.
Обновлено в 09:05
Футбол
Левников назначен на матч отбора Евро-2020 Италия – Лихтенштейн
Российская бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым будет работать на матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 Италия – Лихтенштейн, информирует пресс-служба УЕФА.
Обновлено в 05:33
Политика
В Кремле прокомментировали итоги расследования спецпрокурора Мюллера
Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы российского лидера Владимира Путина – прокомментировал итоги «российского расследования» спецпрокурора США Роберта Мюллера.
Обновлено в 07:44
Политика
Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины
Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины.
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Югорске детское питание хранили в морге
Обновлено в 05:40
Политика
Турция может разрешить россиянам въезд по внутренним паспортам
Россия и Турция начали переговоры о взаимном посещении гражданами стран по внутренним паспортам, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Обновлено в 08:07
Политика
Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Кино
Скончался известный режиссер и сценарист Ларри Коэн
Обновлено в 03:54
Происшествия
На Урале бывший охранник застрелил двух женщин из-за ребенка
В Челябинской области выясняют обстоятельства двойного убийства в поселке Урожайный, где 25-летний мужчина застрелил мать бывшей жены и ее знакомую, чтобы забрать своего ребенка.
Обновлено в 04:55
Политика
Гуайдо призвал сторонников приготовиться к захвату власти в Венесуэле
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал своих сторонников приготовиться к проведению операции «Свобода», которая приведет к захвату власти в Венесуэле.
Обновлено вчера в 21:34
Спорт
Йоханнес Бе заработал рекордные призовые на Кубке мира
Обновлено в 03:35
Общество
Учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике
В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 04:53
Транспорт
Власти сообщили о снятии ограничений с «Якутии» на международные рейсы
Росавиация сняла с авиакомпании «Якутия» ограничение на осуществление международных перелетов, сообщил на своей странице в Twitter глава Якутии Айсен Николаев.
Обновлено в 08:40
Транспорт
У Крымского моста соединили железнодорожные пролеты
На железнодорожной части моста через Керченский пролив соединили последние пролеты, сомкнувшие берега Крыма и Тамани.
Обновлено вчера в 03:38
Недвижимость
Названы регионы с самой доступной ипотекой в России
Северные регионы - Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа, Магаданская и Мурманская области - возглавили рейтинг субъектов РФ по доступности ипотеки, свидетельствует исследование РИА Рейтинг.
Обновлено в 02:21
Общество
RT публикует «Рейтинг травли» медиаперсон
Маргарита Симоньян (коэффициент негатива — 35,1%), главный редактор RT Упоминания Маргариты Симоньян на прошлой неделе в основном были связаны с новостями о популярности сюжетов RT France, посвящённых протестам "жёлтых жилетов", а также с публикацией портала Znak о том, что сотрудники RT подписали "соглашение о неразглашении конфиденциальной информации".
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес
Телеведущий Юрий Николаев опроверг свою госпитализацию
Телеведущий Юрий Николаев опроверг информацию о своей госпитализации после потери сознания.
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия
У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы
Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.
Обновлено в 06:43
Футбол
РПЛ перенесла матчи «Локомотив» — «Енисей» и «Спартак» — «Рубин»
После 20 туров «Локомотив» занимает в турнирной таблице третье место, «Спартак» — на пятой строчке, «Рубин» — на седьмой, а «Енисей» занимает последнее место.
Обновлено в 07:36
Экономика
В 2018 году «Почта России» получила рекордные выручку и прибыль
Как сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным глава "Почты России" Николай Подгузов, выручка составила 190 млрд рублей, прибыль — 2,7 млрд рублей.
Обновлено в 07:14
Экономика
Интернет-провайдеры попросили о свободном доступе в дома россиян
«МегаФон», МТС, «Вымпелком», «ЭР-Телеком Холдинг» и ассоциация «Ростелесеть» попросили министерство связи поддержать законопроект об упрощении доступа интернет-провайдерам в жилые дома.
Обновлено в 04:11
Общество
Мощное потепление придет в Москву с 28 марта
Серьезное потепление придет в столичный регион с 28 марта. Столбики термометров поднимутся к выходным выше 10 градусов.
Обновлено в 07:30
Происшествия
В Дагестане опровергли связь массового отравления со скотомогильником
Начальник ГБУ РД «Казбековское районное ветеринарное управление» Абдулмеджид Магомедов заявил, что массовое отравление людей в Хасавюрте не может быть связано с загрязнением воды из-за размытых скотомогильников, сообщает пресс-служба администрации Казбековского района Дагестана.
Обновлено в 07:31
Технологии
У Минобороны России появится собственный мобильный оператор
У Минобороны России в ближайшее время может появиться собственный оператор мобильной связи.
Обновлено в 03:50
Происшествия
На Кубани два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме
В результате ЧП травмы получили два человека. Пострадавших "скорая" доставила в Центральную районную больницу.
Обновлено в 07:16
Общество
Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind
Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") в части времени полетов до запасных аэродромов, перевозчик продолжит выполнять полеты с учетом этого ограничения, сообщило ведомство.
Обновлено в 09:23
Общество
Минфин предложил ограничить переводы организаторам онлайн-казино
Минфин предложил ограничить возможность переводов от физических лиц организаторам онлайн-казино, а также лотерей в интернете.
Обновлено в 06:28
Авто
Обновленный кроссовер KIA Sorento замечен во время тестов
Компания KIA продолжает дорожные испытания кроссовера Sorento нового поколения. На днях новинку снова заметили на дорогах Южной Кореи.
Обновлено вчера в 12:30