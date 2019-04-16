«Кардифф» уведомил ФИФА об отказе платить «Нанту» за СалуГазета.Ru 03:41

"Кардифф Сити" заявил Международной федерации футбола (ФИФА), что не заплатит "Нанту" за аргентинского форварда Эмилиано Салу, передает "Советский спорт".

«Кардифф» уведомил ФИФА об отказе платить «Нанту» за Салу

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