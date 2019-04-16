Футбол
«Кардифф» уведомил ФИФА об отказе платить «Нанту» за СалуГазета.Ru 03:41
"Кардифф Сити" заявил Международной федерации футбола (ФИФА), что не заплатит "Нанту" за аргентинского форварда Эмилиано Салу, передает "Советский спорт".
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Хоккей
UFC прокомментировал драку с участием Овечкина и Свечникова
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Спорт
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«Роется в помойке»: Пугачева оскорбила Кудрявцеву
Алла Пугачева в эфире передачи "Пусть говорят" на Первом канале набросилась с критикой на ведущую программы "Секрет на миллион" Леру Кудрявцеву.
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Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту
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Общество
Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО
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Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
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За пять дней до голосования во втором туре президентских выборов на Украине отрыв Владимира Зеленского от Петра Порошенко еще больше увеличился и стал троекратным.
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Общество
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Происшествия
В Санкт-Петербурге проходит массовая эвакуация судов
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НТВ решит судьбу госпитализированного Норкина
Школьный друг телеведущего НТВ Андрея Норкина, один из авторов единого учебника истории России Евгений Спицын рассказал о его самочувствии.
Обновлено в 09:30
Энергетика
Минфин оценил потери бюджета от корректировки демпфера
Минфин пересмотрел объем возможных выпадающих доходов бюджета от корректировки демпфирующего механизма (компенсационный механизм для нефтеперерабатывающей отрасли) - они могут составить от 60 млрд до 200 млрд рублей в год, сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Алексей Сазанов.
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Политика
Порошенко и Зеленский договорились о дебатах
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Шоу-бизнес
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Актриса совсем скоро станет мамой в третий раз. Анастасия Цветаева показала, как выглядит накануне родов.
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Минфин предложил легализовать онлайн-продажи ювелирных изделий
Минфин России разработал проект изменений в законодательство, направленных на легализацию продажи ювелирных изделий в интернете, сообщил журналистам замглавы министерства Алексей Моисеев.
Обновлено в 07:42
Здоровье
В Роспотребнадзоре заявили о росте числа россиян с ожирением
По словам замглавы ведомства Ирины Брагиной, с 2011 года показатели заболеваемости ожирением возросли почти вдвое.
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В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50
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Поветкин заявил, что не отказывался от боя с Уайтом
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Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
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Культура
Скончался известный писатель-фантаст Джин Вулф
Американский писатель-фантаст, автор знаменитой серии "Книга Нового Солнца" Джин Вулф ушел из жизни в возрасте 87 лет, сообщает сайт издательства Tor.
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Sony раскрыла подробности PlayStation 5
Обновлено в 09:52