Футбол

«Кардифф» уведомил ФИФА об отказе платить «Нанту» за СалуГазета.Ru 03:41

"Кардифф Сити" заявил Международной федерации футбола (ФИФА), что не заплатит "Нанту" за аргентинского форварда Эмилиано Салу, передает "Советский спорт".
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СМИ: «Кардифф» уведомил ФИФА, что не будет платить «Нанту» за Салу

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«Кардифф» представил в ФИФА доказательства по делу о трансфере погибшего Салы. Клуб не хочет платить «Нанту» 15 млн фунтов

Sports.ru05:44
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 11:01, Ашберн
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